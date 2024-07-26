Асель Аскар назвала себя "примой в образе куртизанки" на смелой фотосессии

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар удивила подписчиков новым фотосетом - 33-летняя звезда примерила эффектный образ примы-балерины, передает NUR.KZ.

Корсет, пышная юбка, пуанты, броский макияж и крупные украшения - Асель Аскар примерила роковой образ балерины, лежа на шелковых простынях на фоне белых облаков.

"Дайте название этой серии фотографий. Моя версия: Портрет примы в образе куртизанки", - подписала публикацию блогерша.

Восхищенная аудитория Асель в Instagram предложила свои версии.

"Анжелика - Маркиза Ангелов", "Олицетворение красоты", "Одна история пуантов длиною в жизнь - у меня прям сценарий уже в голове, как шла к этим пуантам девушка за своей мечтой, а теперь думает: "Стоило ли это все? Ради чего?" - я так вижу", "Притягательная, роскошная, великолепная, элегантная, грациозная, изысканная, прекрасная наша", "Представляю Виолетту из оперы "Травиата", "Афродита - богиня любви и красоты", - написали пользователи Казнета в комментариях.

В свой день рождения Асель Аскар тоже просила подписчиков озаглавить яркую фотосессию.