Асель Аскар назвала себя "примой в образе куртизанки" на смелой фотосессии
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Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар удивила подписчиков новым фотосетом - 33-летняя звезда примерила эффектный образ примы-балерины, передает NUR.KZ.
Корсет, пышная юбка, пуанты, броский макияж и крупные украшения - Асель Аскар примерила роковой образ балерины, лежа на шелковых простынях на фоне белых облаков.
"Дайте название этой серии фотографий. Моя версия: Портрет примы в образе куртизанки", - подписала публикацию блогерша.
Восхищенная аудитория Асель в Instagram предложила свои версии.
"Анжелика - Маркиза Ангелов", "Олицетворение красоты", "Одна история пуантов длиною в жизнь - у меня прям сценарий уже в голове, как шла к этим пуантам девушка за своей мечтой, а теперь думает: "Стоило ли это все? Ради чего?" - я так вижу", "Притягательная, роскошная, великолепная, элегантная, грациозная, изысканная, прекрасная наша", "Представляю Виолетту из оперы "Травиата", "Афродита - богиня любви и красоты", - написали пользователи Казнета в комментариях.
В свой день рождения Асель Аскар тоже просила подписчиков озаглавить яркую фотосессию.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2140218-asel-askar-nazvala-sebya-primoy-v-obraze-kurtizanki-na-smeloy-fotosessii/