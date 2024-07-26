Top.Mail.Ru
Шоубиз

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Путешествия

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Асель Аскар назвала себя "примой в образе куртизанки" на смелой фотосессии

Опубликовано:

Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса и блогерша Асель Аскар удивила подписчиков новым фотосетом - 33-летняя звезда примерила эффектный образ примы-балерины, передает NUR.KZ.

Корсет, пышная юбка, пуанты, броский макияж и крупные украшения - Асель Аскар примерила роковой образ балерины, лежа на шелковых простынях на фоне белых облаков.

"Дайте название этой серии фотографий. Моя версия: Портрет примы в образе куртизанки", - подписала публикацию блогерша.

Восхищенная аудитория Асель в Instagram предложила свои версии.

"Анжелика - Маркиза Ангелов", "Олицетворение красоты", "Одна история пуантов длиною в жизнь - у меня прям сценарий уже в голове, как шла к этим пуантам девушка за своей мечтой, а теперь думает: "Стоило ли это все? Ради чего?" - я так вижу", "Притягательная, роскошная, великолепная, элегантная, грациозная, изысканная, прекрасная наша", "Представляю Виолетту из оперы "Травиата", "Афродита - богиня любви и красоты", - написали пользователи Казнета в комментариях.

В свой день рождения Асель Аскар тоже просила подписчиков озаглавить яркую фотосессию.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2140218-asel-askar-nazvala-sebya-primoy-v-obraze-kurtizanki-na-smeloy-fotosessii/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie