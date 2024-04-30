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Say Mo в образе девушки-воительницы с мечом ошеломила Казнет

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Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская рэп-исполнительница Say Mo предстала в образе девушки-воительницы с мечом. Новые фотографии певица разместила в своем Instagram-аккаунте, передает NUR.KZ.

Say Mo любит удивлять своих подписчиков - девушка часто примеряет неожиданные образы. Последний не стал исключением - артистка перевоплотилась в девушку-самурая.

Бесстрашная и прекрасная воительница не могла не понравиться ее фанатам. Отметим, что это один из образов, в котором Say Mo появилась в клипе на песню Osek ketti domalap.

"Я знаю, что вы обо мне слышали", - подписала певица фото, которые разместила в карусели.

"Хоть я и девушка, но не могу отвести глаз от Say Mo", "Уау, как всегда, шикарно", "Красотка", "Восхитительная", "Головокружительно", "Say Mo стала самураем", "Очень крутая фотосессия", "Девушка-цунами", "Зена - королева воинов", - высказались комментаторы.

Недавно Say Mo представила отрывок новой версии казахской народной песни.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2093519-say-mo-v-obraze-devushki-voitelnicy-s-mechom-oshelomila-kaznet/

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