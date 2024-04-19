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"Где здесь уят?": за Асель Аскар, выложившую пикантные фото, заступились фанаты

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Асель Аскар
Асель Аскар. Фото: instagram.com/assel.askar

Казахстанская актриса Асель Аскар выложила чувственную фотосессию в стиле Playboy. Однако не все оценили ее старания, моралисты высказали свое мнение, передает NUR.KZ.

"Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять", - написала Асель, комментируя волнующие фото.

На них Асель запечатлелась в костюме кролика Playboy. Фанаты тут же восхитились ее образом.

"О, Боже, какая красотка", "Сладкий кролик", "Моя самая-самая красивая", "Вау", "Без слов шикарная", - написали они.

Однако недремлющие "уятмены" не одобрили старания Асель.

"Извините, это же не пляж!", "Асель, стыдно такие фото выкладывать", "Зря подписалась на вас", - отметили они.

Но преданные фанаты Аскар заступились за свою любимицу, заявив, что не видят ничего постыдного в снимках.

"Люди, уберите уят и вам будет проще жить! Это ее фото, ее страничка!", "Красивая девушка, что не так?! Ничего постыдного не вижу, вы огонь", "А где здесь уят? Красивая девушка на фото, ничего неприличного!" - заявили поклонники актрисы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2087909-gde-zdes-uyat-za-asel-askar-vylozhivshuyu-pikantnye-foto-zastupilis-fanaty/

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