"Где здесь уят?": за Асель Аскар, выложившую пикантные фото, заступились фанаты

Казахстанская актриса Асель Аскар выложила чувственную фотосессию в стиле Playboy. Однако не все оценили ее старания, моралисты высказали свое мнение, передает NUR.KZ.

"Раз, два, три, четыре, пять. Вышел зайчик погулять", - написала Асель, комментируя волнующие фото.

На них Асель запечатлелась в костюме кролика Playboy. Фанаты тут же восхитились ее образом.

"О, Боже, какая красотка", "Сладкий кролик", "Моя самая-самая красивая", "Вау", "Без слов шикарная", - написали они.

Однако недремлющие "уятмены" не одобрили старания Асель.

"Извините, это же не пляж!", "Асель, стыдно такие фото выкладывать", "Зря подписалась на вас", - отметили они.

Но преданные фанаты Аскар заступились за свою любимицу, заявив, что не видят ничего постыдного в снимках.

"Люди, уберите уят и вам будет проще жить! Это ее фото, ее страничка!", "Красивая девушка, что не так?! Ничего постыдного не вижу, вы огонь", "А где здесь уят? Красивая девушка на фото, ничего неприличного!" - заявили поклонники актрисы.