"Таких парни избегают в Рамазан": Say Mo показала провокационную фотосессию

Казахстанская исполнительница в жанре хип-хоп Say Mo поделилась кадрами с новой фотосессии в своем Instagram-аккаунте. Снимки обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.

Длинная коса, короткая юбка и томное выражение лица - Say Mo показалась поклонникам во всей красе. К кадрам с новой провокационной фотосессии исполнительница хита "Лям" придумала не менее провокационное описание.

"Таких, как я, парни избегают в Рамазан", - написала Say Mo.

Пользователи Казнета разделились на два лагеря - одни осудили артистку, другие похвалили ее фигуру.

"Нельзя ж в такой месяц соблазнять людей, сами не держите Оразу, другим не мешайте. Это грех", "Не льстите себе, ничего тут интересного. Все обычно, как у всех. Да, смотреть будут, даже восхищаться, но в жены не возьмут", "Каждый постится для себя, если ваша вера слаба, Say Mo не виновата", "Самая дерзкая и прекрасная девушка Казахстана", - отметили в комментариях под публикацией.

Недавно откровенное видео Say Mo спровоцировало слухи об "интересном положении" исполнительницы.