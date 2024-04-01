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"Таких парни избегают в Рамазан": Say Mo показала провокационную фотосессию

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Say Mo
Say Mo. Фото: instagram.com/say_mo__

Казахстанская исполнительница в жанре хип-хоп Say Mo поделилась кадрами с новой фотосессии в своем Instagram-аккаунте. Снимки обсудили в Казнете, передает NUR.KZ.

Длинная коса, короткая юбка и томное выражение лица - Say Mo показалась поклонникам во всей красе. К кадрам с новой провокационной фотосессии исполнительница хита "Лям" придумала не менее провокационное описание.

"Таких, как я, парни избегают в Рамазан", - написала Say Mo.

Пользователи Казнета разделились на два лагеря - одни осудили артистку, другие похвалили ее фигуру.

"Нельзя ж в такой месяц соблазнять людей, сами не держите Оразу, другим не мешайте. Это грех", "Не льстите себе, ничего тут интересного. Все обычно, как у всех. Да, смотреть будут, даже восхищаться, но в жены не возьмут", "Каждый постится для себя, если ваша вера слаба, Say Mo не виновата", "Самая дерзкая и прекрасная девушка Казахстана", - отметили в комментариях под публикацией.

Недавно откровенное видео Say Mo спровоцировало слухи об "интересном положении" исполнительницы.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/showbiz/image/2076600-takih-parni-izbegayut-v-ramazan-say-mo-pokazala-provokatsionnuyu-fotosessiyu/

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