"Вывезли почти всех": остались ли казахстанцы в секторе Газа, ответили в МИД

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров рассказал, что в настоящее время из сектора Газа вывезены почти все казахстанцы, передает корреспондент NUR.KZ.

"Из сектора Газа мы вывезли практически всех наших граждан, только одна женщина отказалась. Она сказала, что останется со своей семьей", - заявил официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров.

При этом представитель Министерства иностранных дел заявил, что подтвердить информацию по количеству жертв в секторе Газа не может.

"Наверняка, ООН или другие международные организации ведут статистику, либо израильская, либо палестинская сторона. Но гуманитарная катастрофа очень большая", - заявил Смадияров.

Казахстанцы в секторе Газа

В начале октября в казахстанском МИД сообщили, что в секторе Газа находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

23 октября стало известно, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа.

Также ранее вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров пояснял, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа. Он подчеркнул, что переговоры о выводе граждан продолжаются.

В начале ноября официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщал, что в секторе Газа находятся 76 казахстанцев. Вместе с членами семей их 161 человек.

13 ноября стало известно о начале эвакуации казахстанцев из сектора Газа.

В тот же день Айбек Смадияров высказался о сложностях эвакуации из сектора Газа "смешанных" семей, в которых один человек является гражданином Казахстана, а его супруг из Палестины.

17 ноября эвакуированные из сектора Газа казахстанцы и члены их семей прибыли в Алматы.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В начале февраля этого года премьер Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев. Позже власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

Ранее премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа. Между тем в конце февраля глава ВОЗ заявил, что число погибших в Газе превысило 30 тысяч.