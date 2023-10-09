Сколько казахстанцев находятся в секторе Газа, рассказали в МИД

На брифинге в казахстанском МИД сегодня сообщили, что в секторе Газа на данный момент находятся около 25 семей, где есть граждане Казахстана, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД Айбек Смадияров сообщил, что в секторе Газа сейчас находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

"Согласно имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, в секторе Газа находятся около 25 семей, в которых есть имеющие паспорт Казахстана граждане. В основном это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины.

Исходя из поступающих сообщений, некоторое количество семей в связи с планами по наземной операции Израиля, а также бомбежками находятся в постоянном движении по сектору Газа в поиске безопасного места", – сообщил официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Он добавил, что наземное движение в секторе Газа затруднено, есть проблемы со связью и электричеством, поэтому по нахождению казахстанцев на этой территории собрана не вся информация. Работа по сбору данных продолжается.

Также сегодня в МИД рассказали, что 118 казахстанцев изъявили желание вернуться на родину.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

7 октября утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Через некоторое время во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

Между тем Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив.

Вчера премьер Израиля объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. А посольство страны в Казахстане выпустило заявление по поводу ситуации: там заявили, что жители сектора Газа – не враги Израиля.

Также вчера в казахстанском МИД сообщили, что формируют список находящихся в стране наших граждан для их возврата на родину. Наряду с этим Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Ранее Русская служба Би-би-си сообщала, что в Израиле погибло по меньшей мере 700 человек.

В результате ответных ударов Израиля в Газе погибли более 370 человек. Кроме того, около сотни израильтян – военные и гражданские – взяты палестинскими экстремистами в заложники.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что сектор Газа – территория, занимающая 363 кв. км вдоль Средиземного моря к северо-востоку от Синайского полуострова. Регион необычен тем, что является густонаселенной территорией, не признанной де-юре частью какой-либо существующей страны.

Осенью 2007 года Израиль объявил сектор Газа, находящийся под властью ХАМАС, враждебным субъектом и ввел ряд санкций, включающих отключение электроэнергии, значительное ограничение импорта и закрытие границ.

В январе 2008 года, столкнувшись с постоянными ракетными обстрелами своих южных поселений, Израиль расширил санкции, полностью перекрыв границу с сектором Газа и временно запретив импорт топлива.