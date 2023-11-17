Эвакуированные из сектора Газа казахстанцы и члены их семей прибыли в Алматы (фото)

Сегодня казахстанцы и их семьи, эвакуированные из сектора Газа, прибыли в южную столицу Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу МИД РК.

"Сегодня специальным эвакуационным бортом в Алматы благополучно прибыли 99 пассажиров – граждане Казахстана и члены их семей.

После прохождения всех обязательных процедур в аэропорту эвакуированные граждане обеспечены временным жильем и им оказывается необходимая правовая, медицинская и иная помощь", – сообщается на официальном сайте ведомства.

В МИД РК отметили, что успешная эвакуация является результатом совместной слаженной работы посольств Казахстана в Израиле, Иордании и Египте с уполномоченными органами этих стран и международными организациями.

В ведомстве подчеркнули, что по итогам переговоров с руководством внешнеполитических ведомств ближневосточного региона им удалось достичь договоренности о безопасном и безоговорочном выезде казахстанцев из сектора Газа.

"Казахстанские дипломаты продолжат работу по организации эвакуационных мероприятий и оказанию помощи гражданам Казахстана, оставшимся в зоне конфликта" – добавили в МИД РК.

Напомним, в среду стало известно, что более 90 эвакуированных из сектора Газа казахстанцев через КПП "Рафах" выехали в Египет.

Позже в МИД РК сообщили, что эвакуированные граждане Казахстана прибыли в Каир и размещены в гостинице.

Казахстанцы в секторе Газа

В начале октября в казахстанском МИД сообщили, что в секторе Газа находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

23 октября стало известно, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа.

Также ранее вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров пояснял, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа. Он подчеркнул, что переговоры о выводе граждан продолжаются.

На минувших выходных на саммите ЛАГ и ОИС в Саудовской Аравии глава МИД РК заявил, что наша страна полностью поддерживает права палестинцев на самоопределение и создание своего государства.

В понедельник в МИД РК сообщили о начале эвакуации казахстанцев из сектора Газа.

Также в ведомстве рассказали о сложностях эвакуации из сектора Газа "смешанных" семей, в которых один человек является гражданином Казахстана, а его супруг – из Палестины.

Во вторник стало известно, что более 120 казахстанцев и членов их семей эвакуируют из сектора Газа.