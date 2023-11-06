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30 лет независимости Казахстана

МИД: 76 казахстанцев находятся на территории сектора Газа

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: CAEccles/Getty Images

На брифинге в МИД РК официальный представитель ведомства Айбек Смадияров сообщил о 76-ти казахстанцах, находящихся в секторе Газа – вместе с членами семей их насчитывается 161 человек, передает корреспондент NUR.KZ.

В МИД Казахстана сообщили, что посольство Казахстана в Иордании и Египте находятся в постоянном контакте с МИД этих стран, а также с офисами таких организаций, как Ближневосточное агентство ООН для помощи палестинским беженцам и организации работ и Международная организация по миграции.

"Как известно, 1 ноября текущего года из сектора Газа началась эвакуация иностранцев и палестинцев с двойным гражданством. Однако, к сожалению, 4 ноября эвакуация иностранцев и раненых через КПП Рафах временно приостановлена.

Согласно требованиям египетской и израильской сторон, каждой стране предоставляется определенная дата по проходу иностранных граждан через Рафах. При этом учитывается текущая пропускная способность в районе 500 человек в день, а также общее количество людей, находящихся в списках, предоставленных посольствами порядка 45 стран – это около 7 000 человек.

На сегодня в секторе Газа находятся 76 граждан РК, вместе с членами семей их насчитывается 161 человек", - заявил Смадияров.

Он добавил, что у израильской и египетской сторон есть определенные выезды через их страны для иностранцев из сектора Газа.

"Есть определенные требования как у израильской, так и у египетской стороны к выезду членов семьи иностранных граждан – к примеру, около трети не подпадают под эвакуацию по следующим требованиям: совершеннолетние дети, супруги, внуки и супруги детей.

Соответственно, некоторые из наших граждан не могут выехать из сектора Газа из-за невозможности вывоза семей", - добавил Смадияров.

В МИД Казахстана добавили, что ускоряют процессы и делают все, чтобы эвакуировать казахстанцев из сектора Газа как можно раньше.

"Однако, не всегда все зависит от нас. Этот военно-дипломатический кризис пытается решить весь мир. С нашей стороны готовность полная - как только наши граждане пересекут границу с Египтом, специальный эвакуационный борт вылетит в Каир", - сообщил Смадияров.

9 октября в казахстанском МИД сообщили, что в секторе Газа находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

23 октября стало известно, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Депутат Нурия Ниязова сегодня на заседании предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа.

Вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров пояснял, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа. Он подчеркнул, что переговоры о выводе граждан продолжаются.

Ситуация на Ближнем Востоке

7 октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

31 октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. В пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа - теперь здесь ведутся и ближние бои.

Позже в Израиле заявил о ликвидации одного из центральных командиров ХАМАС.

Недавно представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Сегодня ХАМАС призвал ООН посетить больницы в секторе Газа.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/universe/2044366-mid-76-kazahstantsev-nahodyatsya-na-territorii-sektora-gaza/

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