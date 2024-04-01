Премьер-министр Израиля попал в больницу. Его временно заменяет глава Минюста

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху госпитализирован - ему провели операцию по удалению грыжи. Главу кабмина заменяет министр юстиции, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как пишет издание, ссылаясь на израильские СМИ, в канцелярии правительства сообщили, что операцию Нетаньяху провели под полным наркозом в больнице Хадасса в Иерусалиме.

Премьер-министр уже пришел в себя после анестезии, он находится в хорошей форме и начинает восстанавливаться, уточнили в ведомстве.

Отмечается, что грыжу у политика обнаружили 30 марта, во время планового осмотра.

На время операции премьера заменил министр юстиции Ярив Левин.

По данным издания, Левин не первый раз заменяет Нетаньяху - летом прошлого года премьер-министра госпитализировали из-за обезвоживания и провели операцию по установке кардиостимулятора. Тогда его обязанности также временно выполнял глава Минюста.

На сайте Британской энциклопедии говорится, что Биньямин Нетаньяху родился в 1949 году в Тель-Авиве и вырос в Иерусалиме. Какое-то время в детстве жил в США.

Является израильским политиком и дипломатом, трижды занимал пост премьер-министра своей страны: с 1996 по 1999 год, с 2009 по 2021 год. В 2022 году он вновь занял эту должность.