В Израиль возвращается политика. Тысячи израильтян снова протестуют против Биньямина Нетаньяху

Глубокие политические противоречия в Израиле снова вынесены на всеобщее обозрение.

Это перевод репортажа Джереми Боуэна. Оригинал на английском языке можно прочитать здесь.

На некоторое время их отставили в стороне — когда страну объединил всеобщий шок после нападений ХАМАС 7 октября. Но полгода спустя на улицы Израиля снова вышли тысячи демонстрантов.

Война во много раз усилила их стремление отправить в отставку Биньямина Нетаньяху — политика, дольше всех в истории работающего премьер-министром Израиля.

В Иерусалиме протестующие попытались перекрыть одну из центральных магистралей города — шоссе им. Бегина, и полиция использовала для их разгона водомет, заряженный водой с резким неприятным запахом.

Протесты в Израиле. Фото: Yahel Gazit/Middle East Images/AFP via Getty Images

К давно известным лозунгам с требованиями ухода Нетаньяху и проведения досрочных выборов теперь прибавились и новые: призывы немедленно заключить сделку об освобождении 134 израильских заложников, которые все еще находятся в секторе Газа (некоторое неизвестное число из них мертвы).

Семьи и друзья заложников, так же как демонстранты, больше всего опасаются, что продолжение этой войны без всякого соглашения чревато еще большим числом погибших.

Во время демонстрации в воскресенье вечером, когда тысячи людей заполнили широкие улицы около израильского парламента, одна из протестующих, Катя Аморца, ненадолго опустила свой мегафон. Ее сын сейчас служит в израильской армии и находится в секторе Газа.

«Я здесь с восьми утра. И я хочу сказать Нетаньяху, что я ему с удовольствием оплачу билет первого класса в одну сторону. Чтобы он уехал и больше не возвращался, — говорит она. — И я ему хочу передать, чтобы он взял с собой всех этих людей, которых он назначил в свое правительство: самых ужасных в нашем обществе».

Около Кати с ее мегафоном переходит улицу рабби Йехуда Глик. Он ведет борьбу за то, чтобы евреям было позволено молиться в месте, которое израильтяне называют Храмовой горой, около иерусалимской мечети Аль-Акса — третьей по важности в исламе.

Протестующие в Израиле. Фото: Yahel Gazit/Middle East Images/AFP via Getty Images

Как считает Глик, протестующие забыли, что их главный враг — это не премьер-министр Нетаньяху, а ХАМАС.

«Я думаю, он очень популярен. И это то, что злит этих людей. Мне кажется, эти люди не хотят смириться с тем фактом, что они уже так долго протестуют, а он все еще при власти, — говорит Глик. — И я призываю их выходить на демонстрации, говорить во всеуслышание о том, что они чувствуют, но быть осторожными и не переходить грань между демократией и анархией».

Протестующие и критики Нетаньяху в странах, которые поддерживают Израиль, считают, что враги демократии уже оказались во власти в этой стране: нынешняя правительственная коалиция опирается на поддержку ультранационалистических еврейских партий.

В их числе партия «Религиозный сионизм», которую возглавляет министр финансов Бецалель Смотрич. Один из депутатов от этой политической силы Охад Таль заявил, что было бы «наивно» верить в освобождение заложников при помощи чего-либо иного, чем военное давление на ХАМАС.

«Не надо думать, что ХАМАС просто заключит договор, вернет заложников, всех освободит и потом позволит нам убить всех террористов, которых мы освободим в рамках такой сделки… Так просто это не будет, — считает он. — Если бы существовала кнопка, на которую можно было бы нажать, чтобы все стало хорошо и заложники были освобождены, это сделал бы любой израильтянин. Но это не так просто, как можно подумать».

Раньше Биньямин Нетаньяху говорил, что только он может обеспечить безопасность Израиля. Многие израильтяне ему верили.

Он утверждал, что способен решать вопрос палестинцев, селить евреев на оккупированных территориях, которые они хотят включить в свое государство, — и не идти ни на какие уступки и жертвы ради мирного соглашения.

Все изменилось 7 октября 2023 года, когда ХАМАС прорвался через колючую проволоку на границе.

Многие израильтяне считают, что именно он виноват в провалах безопасности, которые позволили ХАМАС осуществить нападение на Израиль с такими ошеломительными последствиями.

В отличие от назначенных им руководителей служб безопасности, которые быстро признали свои ошибки, Нетаньяху так и не принял на себя какую-либо ответственность за произошедшее.

Это разозлило тысячи людей, которые в воскресенье вечером заблокировали улицы Иерусалима.

Израильтяне, которым еще не исполнилось около 40 лет, не помнят времен, когда Биньямин Нетаньяху не был доминирующей фигурой в политике страны.

Прославившись в качестве красноречивого постпреда Израиля в ООН, он затем впервые с небольшим перевесом победил на выборах 1996 года и стал премьер-министром. Ту избирательную кампанию Нетаньяху провел, возражая против мирного процесса в Осло.

Так же, как и нынешний американский план мирного урегулирования на Ближнем Востоке, Соглашения Осло были основаны на идее создания независимого палестинского государства, которое бы мирно сосуществовало с Израилем. Они были единственным, что позволяло надеяться на окончание столетнего спора между арабами и евреями за отрезок земли между рекой Иордан и Средиземным морем.

Но Нетаньяху последовательно выступал против создания палестинского государства. Он пренебрежительно описывал американскую стратегию по поддержке палестинской независимости как часть «большой сделки» по изменению ситуации на Ближнем Востоке.

Протесты в Израиле. Фото: Yahel Gazit/Middle East Images/AFP via Getty Images

Противники Нетаньяху считают, что его резкое несогласие с планами президента США по управлению Газой после войны — это способ сохранять поддержку израильских крайне правых сил.

Один из протестующих около Кнессета, Давид Агмон — бригадный генерал израильской армии в отставке. Он покинул офис премьер-министра страны после первого избрания Нетаньяху на должность премьера.

«Это наш самый большой кризис с 1948 года. Но я вам и кое-что еще могу сказать. Я был первым главой его администрации в 1996 году, так что я его знаю. После трех месяцев я решил уйти. Потому что я понял, что он представляет угрозу для Израиля».

«Он не умеет принимать решения, он боится. Единственное, что он умеет, — это говорить. И конечно, я видел, что он зависит от своей жены, видел его ложь. И через три месяца я ему сказал: "Биби, тебе помощники не нужны, тебе нужна замена". И ушел».

Протестующие в Израиле. Фото: Yahel Gazit/Middle East Images/AFP via Getty Images

В момент, когда протестующие еще оставались на улицах, Нетаньяху исключил возможность проведения досрочных выборов и снова выразил намерение провести наступление против сил ХАМАС в городе Рафах.

Нетаньяху известен своими удачными предвыборными кампаниями и в прошлом он не раз переживал политические бури. Поэтому его сторонники (которых, впрочем, становится все меньше) верят в его победу — даже в том случае, если демонстранты все же добьются новых выборов.

В Израиле нет никаких споров относительно необходимости уничтожить ХАМАС. Эта цель войны пользуется здесь поддержкой подавляющего большинства.

Но то, каким образом ведется эта война, а также неспособность властей спасти или освободить всех заложников, создает такое давление на Нетаньяху, которое способно привести к концу его карьеры.

Джереми Боуэн

Би-би-си, Иерусалим