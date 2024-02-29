Глава ВОЗ: Число погибших в Газе превысило 30 тысяч

Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что число погибших в секторе Газа превысило 30 тысяч, передает NUR.KZ.

"Число погибших в Газе превысило 30 тысяч, большинство – женщины и дети", – написал глава ВОЗ в соцсети X.

Тедрос Адханом Гебрейесус отметил, что еще 70 тысяч человек пострадали.

"Этому ужасному насилию и страданиям должен быть положен конец", – добавил он.

Ситуация на Ближнем Востоке

В начале октября прошлого года Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа. 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

24 ноября в силу вступило перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС. В это время стороны обменялись пленными, боевые действия в секторе Газа были прекращены. 1 декабря действие перемирия закончилось.

В конце декабря западные СМИ писали, что контролирующая сектор Газа группировка ХАМАС отвергла предложение Израиля о недельном перемирии в Газе в обмен на освобождение около 40 заложников, включая всех женщин и детей.

В начале февраля премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил израильским СМИ, что ЦАХАЛ в ходе операции в секторе Газа ликвидировала 17 из 24 батальонов ХАМАС.

Позже Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев.

Также Власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства.

На этой неделе премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа.