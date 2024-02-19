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Израиль отказался признавать государственность Палестины

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Флаг Израиля
Флаг Израиля. Иллюстративное фото: pixabay.com

Власти Израиля отвергли одностороннее признание палестинского государства - правительство страны выступило с официальным заявлением против такого шага.

По информации The Jerusalem Post, израильское правительство официально отвергло любые попытки западных стран в одностороннем порядке признать палестинскую государственность.

"Израиль категорически отвергает международный диктат в отношении соглашения об окончательном статусе с палестинцами. Соглашение, если оно будет достигнуто, будет достигнуто исключительно путем прямых переговоров между сторонами, без предварительных условий", - говорится в заявлении правительства по этому вопросу после воскресного заседания.

Власти страны заявили, что будут и дальше выступать против одностороннего признания палестинского государства. Они считают, что такое признание после событий октября 2023 года станет "огромной наградой для беспрецедентного терроризма и помешает любому будущему мирному соглашению".

На днях премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев.

Тем не менее накануне стало известно о том, что Совет Безопасности ООН, скорее всего, проголосует во вторник по резолюции о прекращении огня в Газе, сообщает со ссылкой на дипломатов Reuters. Алжир, предложивший резолюцию, призвал 15 членов организации потребовать немедленного гуманитарного прекращения огня в войне между Израилем и ХАМАС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2061614-izrail-otkazalsya-priznavat-gosudarstvennost-palestiny/

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