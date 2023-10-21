Израиль ввел полную блокаду сектора Газа

Спикер Армии обороны Израиля Авичай Адри заявил о введении полной блокады сектора Газа - в настоящее время в анклав с израильской стороны ничего не поступает.

Израиль готов перейти к этапу наземной операции в секторе Газа, которая будет продолжаться без установленного графика до тех пор, пока не будут достигнуты ее цели, сообщил он корреспондентам РИА Новости.

По словам Адри, вопрос о поставке в Газу гуманитарной помощи решается на политическом уровне как в самом Израиле, так и между причастными к этому странами.

"В настоящее время вооруженным силам предписывается осуществлять полную блокаду сектора Газа, и это положение применяется на местах", - заявил он.

Представитель ЦАХАЛ добавил, что с территории Израиля в анклав ничего не поступает, включая воду, электричество и медикаменты.

Напомним, сегодня стало известно о том, что в сектор Газа пустили грузовики с гуманитарной помощью со стороны Египта. По информации СМИ, КПП закрыли после того, как на территорию анклава въехали 20 грузовиков.

Ситуация на Ближнем Востоке

7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Кроме того, стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

Позже во всем Израиле ввели чрезвычайное положение.

На следующий день премьер-министр Биньямин Нетаньяху объявил о начале наступления на Газу и призвал жителей покинуть город. Тогда же Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны.

Вскоре министр обороны Израиля отдал приказ о блокаде Газы. Через некоторое время он заявил, что ЦАХАЛ переходит к "полномасштабному наступлению" в секторе Газа. Позже стало известно, что Израиль готовит наземную операцию в секторе Газа.