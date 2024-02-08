"Мы на пути к победе". Нетаньяху отверг предложение ХАМАС о перемирии

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху отверг предложенные группировкой ХАМАС условия прекращения огня в секторе Газа, заявив, что полная победа Израиля над боевиками возможна в течение нескольких месяцев.

«Мы на пути к полной победе. […] Это вопрос не нескольких лет или десятков лет, это вопрос месяцев», — сказал он на пресс-конференции.

Он также распорядился о наступлении на город Рафах на юге Газы, где нашли убежище сотни тысяч палестинцев, вынужденных покинуть свои дома в зоне боевых действий.

Заявление Нетаньяху прозвучало в день визита госсекретаря США Энтони Блинкена, который в пятый раз за время войны Израиля с ХАМАС совершает турне по региону, и после того, как ХАМАС выдвинул ряд требований в ответ на предложение о прекращении огня, которое обсуждалось в последние дни с участием ближневосточных посредников.

Контрпредложение ХАМАС

Последнее предложение ХАМАС стало ответом на выработанные при посредничестве Катара и Египта условия перемирия, поддержанные Израилем и США.

Боевики по сути потребовали паузу в боевых действиях сроком на 135 дней, разбитую на три этапа.

На первом этапе продолжительностью в 45 дней предлагалось освободить всех израильских женщин-заложниц, юношей в возрасте до 19 лет, стариков и больных в обмен на палестинских женщин и подростков, которые содержатся в тюрьмах Израиля. Израильские войска также должны были за это срок покинуть населенные районы Газы, и там должно было начаться восстановление больниц и лагерей беженцев;

На втором этапе оставшихся заложников-мужчин следовало обменять на палестинских заключенных, а израильские войска должны были полностью покинуть Газу;

В оставшиеся 45 дней планировалось провести обмен останками погибших с обеих сторон.

Сделка, по мнению ХАМАС, должна была также подразумевать увеличение поставок продовольствия и другой гуманитарной помощи в Газу.

Неприемлемые условия

Хотя во время ноябрьского перемирия удалось обменять около 100 заложников на 240 палестинских заключенных, новые требования ХАМАС были весьма прохладно встречены администрацией президента США Джо Байдена, который назвал их «немного чрезмерными».

Нетаньяху же назвал предложения ХАМАС странными и подчеркнул, что перемирие не только не приведет к освобождению заложников, но и «станет приглашением к новой резне».

Министр обороны Израиля Йоав Галант, как сообщают израильские СМИ, также заявил Блинкену, что условия ХАМАС неприемлемы для Израиля.

И хотя это нанесло удар по планам Блинкена на заключение перемирия в обмен на освобождение израильских заложников из плена ХАМАС, судя по всему, он не теряет надежды.

«Предстоит проделать большую работу, но мы сосредоточены на ней и будем надеяться, нам удастся возобновить прерванный процесс освобождения заложников», — заявил госсекретарь США по итогам переговоров с Нетаньяху и членами его кабинета в Иерусалиме.

Как сообщил Би-би-си официальный источник в Египте, в четверг в Каире должен начаться новый раунд консультаций.

«Дойти до последнего бастиона»

Пока международные посредники пытаются убедить воюющие стороны в необходимости перемирия, израильские войска продолжают двигаться на юг Газы вдоль побережья.

Самые ожесточенные бои велись в последние недели в районе города Хан-Юнис, где израильские военные обнаружили и уничтожили километровый туннель под жилыми кварталами, который использовали высокопоставленные руководители ХАМАС и где также держали заложников.

Одновременно Израиль продолжает наносить удары по позициям боевиков группировки «Хезболла» в Ливане и связанным с Ираном объектам в Сирии.

На этой неделе министр обороны Израиля Галант предупредил также, что израильская армия «доберется до мест, где мы раньше еще не воевали, до самого последнего бастиона ХАМАС, которым служит Рафах».

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш выразил серьезную озабоченность в связи с планами Израиля начать военную операцию в Рафахе, население которого уже превышает миллион человек из-за сотен тысяч беженцев, перебравшихся туда из других зон военных действий.

«Такие действия безгранично усугубят то, что и без того является гуманитарным кошмаром с неисчислимыми региональными последствиями, — сказал Гутерриш. — Пришло время для немедленного прекращения огня в гуманитарных целях и безоговорочного освобождения всех заложников».

Нападение ХАМАС на Израиль

7 октября 2023 года палестинская военизированная группировка ХАМАС совершила беспрецедентное нападение на Израиль, ее боевики вошли в кибуцы и города около сектора Газа, убив по меньшей мере 1200 израильтян и взяв более 200 в заложники.

ХАМАС стремится к уничтожению государства Израиль и созданию на всей территории Палестины исламского государства. Движение пользуется поддержкой Ирана.

Группировка пришла к власти в секторе Газа в 2007 году в результате выборов, но затем насильственно вытеснила из сектора политических оппонентов. С тех пор ее боевики вели несколько войн с Израилем.

ХАМАС и другие аффилированные с ним военизированные группы обстреливали Израиль тысячами ракет и совершили множество рейдов.

В ответ Израиль наносил по сектору Газа воздушные удары и дважды направлял туда войска. Израиль вместе с Египтом заблокировали границы сектора с 2007 года, объяснив это мерами безопасности.

ХАМАС внесен в список террористических организаций многими странами, в том числе Великобританией, ЕС, США, Израилем, Японией и Австралией.