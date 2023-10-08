Израиль официально объявил о переходе страны в состояние войны

Правительство Израиля официально объявило о переходе страны в состояние войны, передает NUR.KZ со ссылкой на Канцелярию премьер-министра страны.

Премьер Биньямин Нетаньяху еще вчера заявил, что Израиль находится в состоянии войны, отметив, что враг "заплатит такую цену, какой он еще никогда не знал".

Как сообщили в Канцелярии премьер-министра Биньямина Нетаньяху, сегодня кабинет безопасности Израиля официально объявил военное положение, разрешив правительству проводить крупные военные операции. В стране введен в действие так называемый параграф 40-Алеф (40א).

"Военно-политический кабинет вчера вечером одобрил состояние войны и, соответственно, начало крупных военных операций. Это соответствует статье 40 Основного закона правительства. Война, навязанная государству Израиль в результате смертоносной террористической атаки из сектора Газа, началась вчера в 6:00 (суббота, 7 октября 2023 года)", — говорится в сообщении.

Напомним, вчера утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС, объявив о начале операции "Буря Аль-Аксы".

В свою очередь Армия обороны Израиля заявила, что наносит удары по объектам ХАМАС в секторе Газа. Была начата контртеррористическая операция "Железные мечи".

Минувшей ночью Нетаньяху еще раз отметил, что Израиль решительно ответит на нападение и призвал жителей Газы немедленно покинуть город. По его словам, армия "будет действовать повсюду с полной силой".

"Все места, где находится ХАМАС, в этом городе зла, все места, где ХАМАС скрывается и действует, мы превратим их в руины", – заявил премьер Израиля.