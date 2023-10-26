"Единственный проход закрыт": МИД о выводе казахстанцев из сектора Газа

Вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров сегодня в кулуарах сената рассказал, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа, передает корреспондент NUR.KZ.

Кайрат Умаров подчеркнул, что посольства Казахстана работают хорошо.

"Вы должны понимать общую ситуацию: что в сектор Газа пройти невозможно. На сегодняшний день единственный проход "Рафах" (на границе с Египтом – прим. ред.) – закрыт. Через него не идут гражданские лица, не пропускаются. В связи с этим очень сложно работать в этом регионе, который подвергается систематическим обстрелам со стороны Израиля", – заявил он.

Между тем, по его словам, дипломатические представительства поддерживают постоянный контакт с гражданами Казахстана, которые находятся на территории Газы. Наши дипломаты работают с правительством Египта и другими официальными лицами в этом регионе, чтобы обеспечить вывод казахстанцев.

"На сегодня 45 стран одновременно этой проблемой занимаются. Пока ни один гражданин (ни одной из стран – прим. ред.) не вышел из этого региона. Работа продолжается. Это зависит не от нас, а от тех государств, которые держат оборону и не позволяют выйти гражданам любой страны из сектора Газа.

Пока ни одна страна не согласилась. Пока единственное, что возможно, – оказывается гуманитарная помощь. Проходят грузовики с гуманитарной помощью в этот регион. Но переговоры о выводе граждан еще продолжаются", – подчеркнул вице-министр.

Напомним, 23 октября стало известно, что в секторе Газа погибла казахстанка. По данным МИД РК, она долгое время жила там с мужем, гражданином Палестины. Также вместе с нашей соотечественницей погибла ее 23-летняя дочь.

Также в начале октября в казахстанском МИДе сообщали, что в секторе Газа на данный момент находятся около 25 семей, где есть граждане Казахстана.

"Согласно имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, в секторе Газа находятся около 25 семей, в которых есть имеющие паспорт Казахстана граждане. В основном это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины.

Исходя из поступающих сообщений, некоторое количество семей в связи с планами по наземной операции Израиля, а также бомбежками находятся в постоянном движении по сектору Газа в поиске безопасного места", – сообщал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Ситуация с казахстанцами на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

В этот же день авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Позже авиаперевозчик обратился к казахстанцам, застрявшим в этой стране.

По данным МИД, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан. При этом сообщалось, что в Израиле могут находиться еще около 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.

9 октября стало известно, что авиакомпания Air Astana выполнит рейс по маршруту "Алматы – Тель-Авив – Алматы" по вывозу граждан Казахстана из Израиля с технической посадкой в Актау. И уже утром 10 октября из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс Air Astana.

Поздно вечером 10 октября в Алматы приземлился самолет с казахстанцами, вывезенными из Израиля. Они рассказали о пережитом в стране.