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Перемирие между Израилем и ХАМАС закончилось

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Сектор Газа
Сектор Газа. Фото: Jack Guez/AFP via Getty Images

Действовавшее с прошлой недели перемирие между Израилем и ХАМАС завершилось. Армия обороны Израиля сообщила о запуске ракеты со стороны сектора Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на ЦАХАЛ.

Как сообщает Армия обороны Израиля в своем официальном Telegram-канале, они снова возобновили боевые действия в секторе Газа.

"ХАМАС нарушил оперативную паузу и, кроме того, открыл огонь по израильской территории.

ЦАХАЛ возобновил боевые действия против террористической организации ХАМАС в секторе Газа", – говорится в заявлении.

Перемирие в секторе Газа

Напомним, четырехдневное перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу 24 ноября - ранее стороны договорились, что Израиль прекратит огонь по сектору Газа в обмен на 50 заложников.

Сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

Позже премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что перемирие между ХАМАС и Израилем может быть продлено по формуле "один день — десять человек".

В понедельник, 27 ноября, стало известно, что стороны договорились продлить перемирие еще на два дня.

Между тем глава Минобороны Израиля Йоав Галант заявил, что после перемирия армия страны вернется к борьбе с ХАМАС в секторе Газа с большей силой.

На этой неделе движение ХАМАС передало пятую группу заложников представителям Международного Комитета Красного Креста (МККК) в секторе Газа. Речь идет, по данным The Times of Israel, о десяти заложниках.

Вчера стало известно о том, что ХАМАС освободил еще 14 заложников. Это 10 израильтян и 4 заложника тайского происхождения, которых направили на территорию Израиля.

Позже сообщалось о продлении срока перемирия между Израилем и ХАМАС сообщила Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ). Позже сделку подтвердили и представители ХАМАС.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2048614-peremirie-mezhdu-izrailem-i-hamas-zakonchilos/

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