Казахстанцев, находящихся в секторе Газа, предложили обеспечить связью

Депутат Нурия Ниязова сегодня на заседании сената предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа, передает корреспондент NUR.KZ.

Нурия Ниязова в своем запросе на имя премьер-министра Алихана Смаилова высказалась о помощи казахстанцам, которые находятся на Ближнем Востоке.

"Внезапная эскалация палестино-израильского конфликта с масштабными жертвами (произошла – прим. ред.). И вызывает тревогу нахождение граждан РК в зоне конфликта, непосредственно в секторе Газа, в центре гуманитарной катастрофы и боевых действий… оказавшихся там по разным причинам, но в основном навещавших родственников. А это смертельный риск для наших сограждан", – заявила депутат.

По ее словам, МИД Казахстана принимает меры по организации выезда граждан из зоны конфликта. Для решения этой задачи задействованы посольства Казахстана в Израиле, Египте и Иордании.

"Посольства Казахстана в Израиле, Иордании и Египте ведут мониторинг текущего местонахождения граждан Казахстана, а также прорабатывают возможные пути выезда в безопасные зоны.

(...) Самое главное для наших граждан, находящихся в чрезвычайной ситуации – это время… время ожидания, которое проходит в тяжелых условиях. И для информированности и передвижения необходима бесперебойная связь, требующая наличия баланса. Ее обеспечение позволяет быть на связи с представителями посольства, с медиками по состоянию здоровья", – отметила сенатор.

Нурия Ниязова подчеркнула, что наличие связи помогает получить информацию об опасных и безопасных местах, которую могут передать представители посольства, а также о поступлении гуманитарной помощи с провизией, водой и медикаментами.

"По последним инсайдерским данным, в секторе Газа находится 150 наших сограждан, и часть из них смогла получить (всего – прим. ред.) по две банки консервов, так как не владела информацией о месте прибытия гуманитарной помощи.

У большинства наших граждан есть связь, но каждый звонок с представителями нашего посольства списывает с баланса большие суммы, так как они находятся в роуминге, и большинство не имеет возможности оплачивать такие суммы. К тому же не у всех подключена связь тех операторов, которые имеют роуминг в данном регионе", – указала она.

Депутат отметила, что чрезвычайные ситуации, пандемии, военная эскалация – непредсказуемы. И в таких затруднительных ситуациях может оказаться любой гражданин РК, в любой точке земного шара.

Она предложила МИД совместно с МЦРИАП и компаниями, обеспечивающими телефонную и другую связь, проработать возможность поддержки наших граждан в роуминге.

Также при пересечении государственной границы Казахстана предлагается отправлять гражданам памятку с инструкцией, куда звонить, либо отправлять информацию в случае наступления ситуации ЧС, как действовать и как готовиться к эвакуации, пока принимаются меры по организации безопасного выезда граждан РК из зоны конфликта или другой чрезвычайной ситуации.

Напомним, сегодня вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров объяснял, почему пока не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа.

"Вы должны понимать общую ситуацию: что в сектор Газа пройти невозможно. На сегодняшний день единственный проход "Рафах" (на границе с Египтом – прим. ред.) – закрыт. Через него не идут гражданские лица, не пропускаются. В связи с этим очень сложно работать в этом регионе, который подвергается систематическим обстрелам со стороны Израиля", – заявлял он.

При этом 23 октября стало известно, что в секторе Газа погибла казахстанка. По данным МИД РК, она долгое время жила там с мужем, гражданином Палестины. Также вместе с нашей соотечественницей погибла ее 23-летняя дочь.

Также в начале октября в казахстанском МИДе сообщали, что в секторе Газа на данный момент находятся около 25 семей, где есть граждане Казахстана.

"Согласно имеющейся информации посольства Казахстана в Иордании, в секторе Газа находятся около 25 семей, в которых есть имеющие паспорт Казахстана граждане. В основном это наши гражданки, которые вышли замуж за граждан Палестины.

Исходя из поступающих сообщений, некоторое количество семей в связи с планами по наземной операции Израиля, а также бомбежками находятся в постоянном движении по сектору Газа в поиске безопасного места", – сообщал официальный представитель МИД Айбек Смадияров.

Ситуация с казахстанцами на Ближнем Востоке

Напомним, 7 октября рано утром Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС. Также стало известно, что боевики сумели проникнуть на израильскую территорию.

В этот же день авиакомпания Air Astana приостановила продажу билетов в Тель-Авив. Позже авиаперевозчик обратился к казахстанцам, застрявшим в этой стране.

По данным МИД, желание вернуться в Казахстан изъявили 118 наших граждан. При этом сообщалось, что в Израиле могут находиться еще около 400 граждан Казахстана, которые не состоят на консульском учете.

9 октября стало известно, что авиакомпания Air Astana выполнит рейс по маршруту "Алматы – Тель-Авив – Алматы" по вывозу граждан Казахстана из Израиля с технической посадкой в Актау. И уже утром 10 октября из Алматы в Тель-Авив вылетел рейс Air Astana.

Поздно вечером 10 октября в Алматы приземлился самолет с казахстанцами, вывезенными из Израиля. Они рассказали о пережитом в стране.