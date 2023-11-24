Перемирие между Израилем и ХАМАС вступило в силу

Четырехдневное перемирие между Израилем и группировкой ХАМАС вступило в силу - на это время в секторе Газа прекращены боевые действия, передает NUR.KZ со ссылкой на РБК.

Как сообщает издание, перемирие, о котором Израиль и ХАМАС договорились при посредничестве Катара 22 ноября, вступило в силу в 11:00 по времени Астаны.

Режим перемирия будет длиться четыре дня — до 27 ноября включительно.

Уточняется, что сделка предполагает паузу в боевых действиях, обмен захваченных ХАМАС заложников на палестинцев, содержащихся в израильских тюрьмах, а также полное прекращение полетов израильской авиации над южной частью Газы и над севером региона и в городе Газа с 10:00 до 16:00 по местному времени.

Сегодня, в первый день перемирия, ХАМАС должно освободить 13 пленных женщин и детей. По данным издания, обмен пленными запланирован на 19:00 по времени Астаны.

Всего же в течение четырех дней боевики должны освободить 50 заложников группами по 12–13 человек, а Израиль выпустит 150 палестинских заключенных.

Помимо этого, израильская сторона пообещала освободить еще до 150 палестинцев, если из сектора Газа выйдут еще до 50 заложников. За каждых 10 освобожденных заложников режим прекращения огня будет продлен на 24 часа.

Сделка будет считаться действующей с момента передачи первой группы заложников, но максимально режим при выполнении таких условий будет действовать десять дней.

Глава государственной информационной службы Египта Диаа Рашван сообщил, что во время перемирия в Газу ежедневно будут въезжать 200 грузовиков с гуманитарной помощью, четыре грузовика с бензином и доставляться 130 тыс. литров дизельного топлива.

Напомним, сделку по временному перемирию с ХАМАС поддержало почти все правительство Израиля, ЦАХАЛ, разведки "Моссад" и "Шин Бет". Против выступили лишь члены ультранационалистической фракции "Оцма Йехудит", в которой состоит министр национальной безопасности Итамар Бен-Гвир.

При этом ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху подчеркивал, что временное перемирие не означает конца войны и операции в Газе.

"Мы будем продолжать войну до тех пор, пока не достигнем всех наших целей: ликвидируем ХАМАС, вернем всех заложников и пропавших без вести и обеспечим отсутствие угрозы Израилю в секторе Газа", — заявил премьер Израиля.

Добавим, что, согласно некоторым данным, сейчас в заложниках ХАМАС находятся примерно 240 человек.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны. Позже Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

20 ноября сообщалось, что количество мирных жителей, погибших с начала войны между Израилем и группировкой ХАМАС, превысило 13,3 тыс. человек. 5,6 тыс. из них - дети.