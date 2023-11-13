МИД: Началась эвакуация казахстанцев из сектора Газа

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сегодня на брифинге сообщил о начале эвакуации казахстанцев из сектора Газа, передает корреспондент NUR.KZ.

Айбек Смадияров напомнил, что 10 ноября министр иностранных дел Казахстана провел телефонный разговор с министром иностранных дел Израиля, в ходе которого они обсудили текущую ситуацию в регионе.

"Наш министр отметил, что эвакуация граждан Казахстана, находящихся в секторе Газа, является первостепенным приоритетом для нашей страны... Благодаря переговорам, а также слаженным действиям посольств Казахстана в Египте, Иордании и Израиле сегодня начался процесс эвакуации наших граждан из сектора Газа. На 13 ноября запланирована эвакуация первой группы из 44 граждан – 40 граждан РК и четыре иностранца – члены их семей", – сказал он.

По его словам, выход будет осуществляться через КПП "Рафах". После пересечения пункта пропуска казахстанцы будут доставлены наземным транспортом в город Каир и размещены в гостинице. После проверки всех документов они будут отправлены в Казахстан.

В целом, он отметил, что, кроме Казахстана, среди эвакуированных есть представители девяти стран – Марокко, Иордании, России, Испании, Швеции, Перу, Нидерландов, Великобритании и США.

"В общей сложности через пункт "Рафах" на сегодня запланирована эвакуация 594 человек, включая наших 44 граждан… Казахстанские дипломаты уже выехали в Каир, проходят пункты пропуска и приближаются к "Рафаху" – в течение часа должны прибыть туда. По мере прибытия они начнут проверку документов вместе с египетскими властями и властями сектора Газа и по одному будут выводить наших граждан", – резюмировал Айбек Смадияров.

Казахстанцы в секторе Газа

В начале октября в казахстанском МИД сообщили, что в секторе Газа находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

23 октября стало известно, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа.

Также ранее вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров пояснял, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа. Он подчеркнул, что переговоры о выводе граждан продолжаются.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщал, что в секторе Газа сейчас насчитывается 76 казахстанцев. Вместе с членами семей их 161 человек.

А на минувших выходных на саммите ЛАГ и ОИС в Саудовской Аравии глава МИД РК заявил, что наша страна полностью поддерживает права палестинцев на самоопределение и создание своего государства.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. А в пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Между тем премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы – единственный способ победить терроризм в регионе.

Вчера МЧС РФ совместно с российскими дипломатами приступили к эвакуации граждан своей страны из сектора Газа.

Сегодня стало известно, что из сектора Газа через КПП "Рафах" эвакуируют граждан сразу нескольких стран. В список на эвакуацию включен 421 человек.