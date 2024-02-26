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Премьер-министр Палестины объявил об отставке

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Мухамед Штайе
Мухамед Штайе. Фото: AHMAD GHARABLI/AFP via Getty Images

Премьер-министр Палестины Мухаммед Штайе объявил об отставке своего правительства из-за эскалации насилия и войны в секторе Газа, передает NUR.KZ со ссылкой на Al Jazeera.

Мухаммед Штайе подал заявление об отставке президенту Палестины Махмуду Аббасу.

"Решение об отставке было принято в свете беспрецедентной эскалации на Западном Берегу и в Иерусалиме, а также войны, геноцида и голода в секторе Газа", — сказал он.

Как сообщают РИА Новости, Мухаммед Штайе родился в 1958 году в Наблусе, на западном берегу реки Иордан в Палестине.

В 1981 году получил степень бакалавра экономики и бизнеса в Бирзейтском университете под Рамаллахом. В 1983 году степень магистра, в 1989 году – степень доктора в области экономического развития в Университете Сассекса в Британии.

В 1990 году был доцентом кафедры экономики, с 1992 года - декан по студенческим делам Бирзейтского университета.

В 1994 году вместе с другими палестинскими лидерами основал Палестинский экономический совет по развитию и реконструкции (PECDAR). С 1996 года возглавляет этот совет.

В 2005-2009 годах занимал пост министра общественных работ и жилищного строительства.

С 2009 года – член центрального комитета движения ФАТХ.

В 2013 году был членом делегации Палестины на переговорах с Израилем.

10 марта 2019 года стало известно, что президент Палестины Махмуд Аббас назначил Штайе на пост премьер-министра Палестины.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/world/2063074-premer-ministr-palestiny-obyavil-ob-otstavke/

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