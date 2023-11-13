О сложностях эвакуации из сектора Газа "смешанных" семей рассказали в МИД

На брифинге в МИД РК рассказали о сложностях эвакуации из сектора Газа "смешанных" семей, в которых один человек является гражданином Казахстана, а его супруг из Палестины, передает корреспондент NUR.KZ.

Официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров заявил, что при эвакуации стараются не разделять семьи.

"В случаях, если некоторые из членов одной семьи являются гражданами Палестины, а в семье воспитываются несовершеннолетние дети, действует конвенция ООН. Мы не разделяем семьи, и всячески помогаем членам одной семьи держаться вместе. Семьи не разделяют.

Если дети совершеннолетние, то вопросы возникают, например, у того же Египта (при попытке МИД РК эвакуировать таких граждан – прим.авт.) – так как мы просили вывезти именно граждан Казахстана, а сами подаем (в списки на эвакуацию – прим.авт.) совершенно других граждан, поэтому некоторые члены семьи не подпадают под требования для эвакуации.

Родственники в замешательстве, не знают, что делать – либо выехать частично, либо всем вместе оставаться там. Поэтому этот список еще обновляется, каждый раз мы проводим беседы, ситуация сложная", — заявил Смадияров.

Отметим, что сегодня в МИД РК объявили об эвакуации из сектора Газа еще 40 граждан Казахстана через Египет – эвакуация начнется сегодня.

Казахстанцы в секторе Газа

В начале октября в казахстанском МИД сообщили, что в секторе Газа находятся примерно 25 семей, среди которых есть граждане нашей страны.

23 октября стало известно, что гражданка Казахстана погибла в секторе Газа, вместе с ней погибла ее дочь.

Депутат Нурия Ниязова предложила обеспечить бесперебойной связью казахстанцев, которые находятся в секторе Газа.

Также ранее вице-министр иностранных дел Кайрат Умаров пояснял, почему не удается эвакуировать граждан Казахстана из сектора Газа. Он подчеркнул, что переговоры о выводе граждан продолжаются.

На прошлой неделе официальный представитель МИД РК Айбек Смадияров сообщал, что в секторе Газа сейчас насчитывается 76 казахстанцев. Вместе с членами семей их 161 человек.

А на минувших выходных на саммите ЛАГ и ОИС в Саудовской Аравии глава МИД РК заявил, что наша страна полностью поддерживает права палестинцев на самоопределение и создание своего государства.

Конфликт Израиля и группировки ХАМАС

В начале октября Израиль подвергся ракетному обстрелу со стороны сектора Газа. Ответственность за обстрел взяла на себя палестинская боевая группировка ХАМАС.

Тогда же во всем Израиле ввели режим ЧП и заявили о переходе страны в состояние войны.

В ответ на атаку ХАМАС Израиль начал наземную операцию в секторе Газа, 21 октября сообщалось о полной блокаде Газы с израильской стороны.

С тех пор Израиль несколько раз подвергся ракетному обстрелу с территорий Ливана, Сирии и Газы, в ответ ЦАХАЛ запускал ракеты по сектору Газа. СМИ сообщали, что больницы в Газе не справляются с потоком раненых, а в моргах не хватает мест для погибших.

В конце октября Нетаньяху заявил, что Израиль переходит к третьему этапу войны с группировкой ХАМАС. В пятницу представитель ЦАХАЛ заявил, что израильские силы завершили окружение города Газа – его окружили с нескольких сторон, ведутся ближние бои.

Позже представитель армии обороны Израиля заявил, что военные Израиля окружили город Газа и продвинулись до побережья, разделив регион на северную и южную части.

Также премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявил, что демилитаризация Газы – единственный способ победить терроризм в регионе.

Вчера МЧС РФ совместно с российскими дипломатами приступили к эвакуации граждан своей страны из сектора Газа.

Сегодня стало известно, что из сектора Газа через КПП "Рафах" эвакуируют граждан сразу нескольких стран. В список на эвакуацию включен 421 человек.