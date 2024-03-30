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Паводки в Казахстане: Токаев поручил создать оперштаб и оценить ущерб

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Паводки
Паводки. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

Касым-Жомарт Токаев сегодня провел оперативное совещание по паводковой ситуации в стране, в ходе которого поручил правительству создать республиканский оперативный штаб, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Президент отметил, что для исправления ситуации наряду с неотложными оперативными действиями требуются системные шаги.

"Поручено создать Республиканский штаб во главе с премьер-министром, а также усилить противопаводковые работы во всех регионах и, прежде всего, обеспечить безопасность граждан.

Государственным структурам поручено оценить объемы нанесенного природной стихией ущерба и выработать комплексные меры для предотвращения подобных бедствий в будущем", - говорится в Телеграм-канале Акорды.

Сегодня вечером президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание, в ходе которого объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей. Кроме того, Токаев извинился перед казахстанцами.

Паводки в Казахстане

Вчера вечером Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало.

Ранее в МЧС сообщали, что в селах Байганинского и Темирского районов были затоплены дома и подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.

На днях аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Вечером того же дня в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.

А один из участков автодороги республиканского значения в Актюбинской области закрыли для всех видов транспорта из-за опасности размыва водопропускных труб. Для предотвращения возможных ЧС туда направили спецтехнику и рабочие бригады.

Между тем в самом Актобе вчера река Саздинка затопила главную улицу города.

Сегодня первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. По итогу Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан.

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

27 марта в городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

В Костанайской области проходит эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее операция по спасению 12 человек в Костанайской области попала на видео. Из затопленного района людей вывозили на вертолете "Казавиаспаса". Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медицинской помощи не нуждался.

А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео, как их село почти полностью ушло под воду. Местные власти сообщили о проводимой работе по откачке воды.

Сложная паводковая ситуация также остается в Акмолинской области. Вчера в Кокшетау была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Данное решение принято для стабилизации обстановки.

Сегодня в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. В настоящее время проводится оповещение населения.

Между тем по информации МЧС, на контроле Республиканского штаба на сегодняшний день находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.

Сегодня также Димаш Кудайберген высказался о ситуации с паводками в стране. Всемирно известный исполнитель призвал помочь людям, оказавшимся в беде из-за наводнений.

А в Астане открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в регионах Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2075982-pavodki-v-kazahstane-tokaev-poruchil-sozdat-opershtab-i-otsenit-uscherb/

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