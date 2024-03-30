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Паводки в Казахстане: что происходит в регионах, рассказали в МЧС

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Паводки
Паводки. Иллюстративное фото: t.me/qr_tjm

В МЧС озвучили информацию о паводковой ситуации в стране. По последним данным, с начала наступления паводка службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 7 783 человек, передает NUR.KZ со ссылкой на министерство.

По данным МЧС, в настоящее время в аварийно-спасательных работах задействовано более 6000 человек, 3000 единиц техники и 12 воздушных судов МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии.

На контроле Республиканского штаба находится 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская и Павлодарская области.

"С начала наступления паводка службами гражданской защиты спасено и эвакуировано 7 783 человека, из них 2 800 детей. В пунктах временного размещения находятся 3 131 человек, из них 1093 детей.

Воздушными судами МЧС, МО, КНБ и Национальной гвардии спасено 644 человек, из них 236 детей.

Силами МЧС и местных исполнительных органов откачано более 3,5 млн м3 талой воды, проведена укладка более 300 тыс. мешкотар и 45 тонн инертного материала", - сообщили МЧС.

Напомним, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны. Сегодня президент проведет совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075841-pavodki-v-kazahstane-chto-proishodit-v-regionah-rasskazali-v-mchs/

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