В дома сельчан в Костанайской области пришла большая вода (видео)

Жители поселка Амангельды на юге Костанайской области бьют тревогу: из-за паводка топит дома сельчан. Местные власти сообщают о проводимой работе по откачке воды.

Как сообщает региональное издание "ТоболИнфо", 26 марта в связи с паводками в поселке Амангельды образовалась критическая ситуация. Местные жители бьют тревогу: брошенных на откачку воды сил ДЧС недостаточно, а вода уже заходит в дома сельчан. Люди боятся не только за домашний скот, но и за себя и свое имущество.

"Народ в панике! Власти не справляются с паводком! Одна из центральных улиц, Сейфуллина, вся в воде. Здесь находятся две школы", - приводит издание сообщения местных жителей.

В местном информационном штабе сообщили, что в ходе противопаводковых мероприятий в поселке Амангельды были проведены работы по откачке талой воды, использовано более 880 тонн шлака и 120 тонн грунта, уложено более 300 штук мешкотары, проводится засыпь инертного материала во двор частных жилых домов.

"По состоянию на 26 марта, 00:00, в селе Амангельды по улице Сейфуллина были подтоплены придворовые территории жилых дома в количестве 9 двухквартирных домов и 3 одноквартирных жилых домов. На данный момент от эвакуации жители отказались.

Для эвакуации населения на базе школы-интерната имеется 45 койко-мест. На данный момент производится засыпка инертных материалов в количестве 560 тонн шлака и 50 тонн грунта. Производится откачка талых вод с территории жилых домов расположенных по ул. Сейфуллина", - сообщили в штабе.

В ДЧС области сообщили, что в связи с резким изменением метеорологической обстановки в Костанайской области в ночь с 25 на 26 марта 2024 года для оказания содействия в проведении аварийно-спасательных работ в Костанайскую область были направлены силы и средства ДЧС Кызылординской области и военной части №52859 из Караганды.

Ранее сообщалось о том, что в городе Аркалык Костанайской области подтопило больше 10 частных жилых домов и дворовых территорий. Речь идет о населенных пунктах Новый, Родина, Северный, Дачный города Аркалык. ДЧС совместно с местными исполнительными органами провели работы по откачке талых вод.

Также накануне талыми водами затопило акимат Уральска. Подтопленным оказался нулевой этаж, где располагался один из отделов акимата.

По данным МЧС, накануне из-за потепления и обильного снеготаяния в Коянды близ Астаны подтопило три частных жилых дома и две времянки, из-за чего жители поселка вчера, 26 марта, перекрыли дорогу, чтобы обратить внимание властей на паводок.

Как действовать во время паводков?

Как сообщается на сайте одного их региональных ДЧС, паводок - это временное затопление значительной части суши водой. Паводок может произойти в результате:

сброса воды с гидротехнических сооружений;

быстрого таяния снегов, ледяных заторов, зажоров (скопление шуги, донного льда и других видов внутриводного льда в русле реки);

обильных осадков: либо очень продолжительных, либо кратковременных, но очень интенсивных;

нагонов воды с моря, больших рек на побережья и в устье рек сильным навальным ветром или приливом.

Весной и осенью в населенных пунктах могут случаться паводки, в результате которых возможны потери среди людей, разрушение муниципальных и частных построек, нанесение большого материального ущерба.

"Паводки можно прогнозировать, а значит, принять предупредительные меры. С получением прогноза о возможном наводнении осуществляется оповещение населения с помощью сирен, через сеть радио- и телевизионного вещании, другими возможными средствами. Получив предупреждение об угрозе затопления, сообщите об этом вашим близким, соседям, окажите помощь престарелым и больным. В информации будет сообщено о времени и границах затопления, рекомендации жителям о целесообразном поведении и порядке эвакуации", - объяснили специалисты.

Перед эвакуацией для сохранения своего дома следует:

отключить воду, газ, электричество;

погасить огонь в печах;

перенести на верхние этажи или чердаки ценные вещи и предметы;

закрыть окна и двери, при необходимости - обить окна и двери первых этажей досками или фанерой.

Получив сигнал о начале эвакуации, необходимо быстро собрать и взять с собой:

документы (в герметичной упаковке), ценности, лекарства;

комплект одежды и обуви по сезону;

запас продуктов питания на несколько дней.

Затем нужно следовать на объявленный эвакуационный пункт для регистрации и отправки в безопасный район.

"Помните, в затопленной местности нельзя употреблять в пищу продукты, соприкасавшиеся с поступившей водой, и пить некипяченую воду. В любой обстановке не теряйте самообладания, не поддавайтесь панике, действуйте быстро, но без суеты и уверенно!" - отмечают в МЧС РК.