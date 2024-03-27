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"Затонуло даже здание городского акимата": главе Уральска объявили строгий выговор

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Миржан Сатканов
Миржан Сатканов. Фото: официальный сайт акимата города Уральска

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявлен строгий выговор после того, как в воде оказалось здание городского акимата, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу главы региона.

Глава Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев провел заседание областного оперативного штаба по противопаводковым мероприятиям, на котором акимы городов и районов доложили о ситуации и мерах, принимаемых в борьбе с паводками.

В ходе заседания Нариман Турегалиев объявил строгий выговор акиму Уральска Миржану Сатканову.

"Вы не были готовы к наводнению. Затонуло даже здание городского акимата. Все это говорит о безответственности. Вчера и сегодня объезжаю город, в некоторых микрорайонах, когда я приехал, работа только начиналась. Объявляю строгий выговор акиму Уральска. Город и районы должны работать в усиленном режиме. Держите ситуацию на контроле круглосуточно", - сказал глава региона.

Напомним, ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений. В здании начали откачивать воду.

Также в акимате ЗКО поделились информацией о паводковой ситуации в регионе. В ведомстве отметили, что 26 марта на территории Уральска и 9 районов области (Акжаикский, Бурлинский, Байтерек, Казталовский, Каратобинский, Сырымский, Таскалинский, Теректинский, Чингирлауский) в результате интенсивного снеготаяния и обильных осадков в виде дождя произведена откачка талых, дождевых и канализационных сточных вод из подвальных помещений 3 социальных объектов, 5 многоэтажных и придворовой территории 298 частных домов.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2074032-zatonulo-dazhe-zdanie-gorodskogo-akimata-glave-uralska-obyavili-strogiy-vygovor/

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