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Аэропорт Актобе закрыли из-за подтопления талыми водами

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Аэропорт Актобе
Аэропорт Актобе. Фото: пресс-служба аэропорта Актобе

В связи с проведением работ по очистке взлетно-посадочной полосы аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актобе.

На период закрытия аэропорта задержаны следующие рейсы:

  • SCAT/DV496/ Стамбул - Актобе;
  • SCAT/DV1722/ Актобе - Астана;
  • FLYARYSTAN/KC7191/ Алматы - Актобе;
  • FLYARYSTAN/KC7192/ Актобе - Алматы;
  • QAZAQ AIR/IQ399/ Астана - Актобе;
  • QAZAQ AIR/IQ395/ Актобе - Атырау;
  • QAZAQ AIR/IQ396/ Атырау - Актобе;
  • QAZAQ AIR/IQ400/ Актобе - Астана;
  • AIR ASTANA/KC863/ Алматы - Актобе;
  • AIR ASTANA/KC864/ Актобе - Алматы;
  • SCAT/DV5263/ Шарм-Эш-Шейх - Актобе;
  • SCAT/DV5264/ Актобе - Шарм-Эш-Шейх;
  • SCAT/DV721/ Астана - Актобе;
  • SCAT/DV722/ Актобе - Астана.

"Актуальное расписание рейсов просим уточнять в справочной службе аэропорта или в справочных службах авиакомпаний", - обратились в пресс-службе аэропорта Актобе.

Напомним, в регионе наблюдается сложная паводковая ситуация. Так, в селах Байганинского и Темирского районов затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. На борьбу с паводками брошены все силы, также на помощь спасателям выехали коллеги из Мангистауской области.

А жители садоводческого коллектива на окраине Актобе вооружились лодками. Иначе добраться до домов и обратно невозможно.

Кроме того, в областном центре оказались в беде медицинские работники, они не могли выбраться из помещения из-за большой воды. Им нужно было ехать на вызов. Спасатели вывели медиков в безопасную зону.

В селе Канай сейчас проводится эвакуация местных жителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2074128-aeroport-aktobe-zakryli-iz-za-podtopleniya-talymi-vodami/

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