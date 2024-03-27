Аэропорт Актобе закрыли из-за подтопления талыми водами

В связи с проведением работ по очистке взлетно-посадочной полосы аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу аэропорта Актобе.

На период закрытия аэропорта задержаны следующие рейсы:

SCAT/DV496/ Стамбул - Актобе;

SCAT/DV1722/ Актобе - Астана;

FLYARYSTAN/KC7191/ Алматы - Актобе;

FLYARYSTAN/KC7192/ Актобе - Алматы;

QAZAQ AIR/IQ399/ Астана - Актобе;

QAZAQ AIR/IQ395/ Актобе - Атырау;

QAZAQ AIR/IQ396/ Атырау - Актобе;

QAZAQ AIR/IQ400/ Актобе - Астана;

AIR ASTANA/KC863/ Алматы - Актобе;

AIR ASTANA/KC864/ Актобе - Алматы;

SCAT/DV5263/ Шарм-Эш-Шейх - Актобе;

SCAT/DV5264/ Актобе - Шарм-Эш-Шейх;

SCAT/DV721/ Астана - Актобе;

SCAT/DV722/ Актобе - Астана.

"Актуальное расписание рейсов просим уточнять в справочной службе аэропорта или в справочных службах авиакомпаний", - обратились в пресс-службе аэропорта Актобе.

Напомним, в регионе наблюдается сложная паводковая ситуация. Так, в селах Байганинского и Темирского районов затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. На борьбу с паводками брошены все силы, также на помощь спасателям выехали коллеги из Мангистауской области.

А жители садоводческого коллектива на окраине Актобе вооружились лодками. Иначе добраться до домов и обратно невозможно.

Кроме того, в областном центре оказались в беде медицинские работники, они не могли выбраться из помещения из-за большой воды. Им нужно было ехать на вызов. Спасатели вывели медиков в безопасную зону.

В селе Канай сейчас проводится эвакуация местных жителей.