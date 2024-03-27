Из-за паводков закрыли участок республиканской трассы в Актюбинской области

Из-за опасности размыва водопропускных труб участок автодороги республиканского значения в Актюбинской области закрыли для всех видов транспорта, передает NUR.KZ со ссылкой на "КазАвтоЖол".

О закрытии участка автодороги "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" в Актюбинской области сообщили в пресс-службе "КазАвтоЖола".

"Из-за резкого ухудшения погодных условий и таяния снега, вследствие высокого уровня воды возникла опасность размыва водопропускных труб.

Для обеспечения безопасности движения транспорта на участке трассы республиканского значения А-26 "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" от 3-го до 92-го километра принято решение об ограничении проезда для всех видов транспортных средств", - говорится в сообщении компании в Telegram-канале.

Отмечается, что для предотвращения возможных чрезвычайных ситуаций на место происшествия направлены спецтехника и рабочие бригады.

Напомним, в начале марта сообщалось, что на 194-м километре автодороги республиканского значения А-26 "Кандыагаш-Эмба-Шалкар-Иргиз" по причине образования талых вод произошло подтопление заниженного участка дороги, в результате чего образовался перелив.

Паводки в Казахстане

Ранее сообщалось, что акимат Уральска затопило талыми водами. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений. В связи со случившимся акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор.

Сегодня в Уральске из-за паводков объявили режим ЧС природного характера местного масштаба. Также город отключили от водоснабжения до утра 28 марта из-за большого объема талых вод, которые топят канализационные насосные станции.

По региону же сообщается об эвакуации более 600 человек. Как сообщал замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, обстановка усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы. Далее будет решаться, как и на чем доставить людей в безопасное место.

Большая вода пришла и вызывает трудности для жителей и других областей Казахстана.

Так, накануне в Костанайской области откачка воды шла сразу в четырех населенных пунктах, в том числе и в самом Костанае, где талыми водами подтопило 12 домов и 20 дворов. Водой накрыло дорогу "Аркалык – Екидын", из-за чего сразу два населенных пункта оказались отрезаны от внешнего мира.

Сегодня в МЧС показали кадры спасения 12 человек в Костанайской области - из затопленного района людей вывозили на вертолете специалисты "Казавиаспаса".

А в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области было затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Сегодня кадрами из затопленных районов Актюбинской области делились в МЧС.

В Актобе сегодня утром был закрыт аэропорт. Сообщалось о подтоплении взлетно-посадочной полосы. Ближе к вечеру в МЧС сообщили, что воздушная гавань города возобновила работу.

Сегодня также сообщалось о том, что в области Абай пропали три человека. Как сообщили в акимате, процесс поисковых работ с помощью водолазных спусков усложняется скоростью течения рек и плохой подводной видимостью.