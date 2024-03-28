Режим ЧС объявили в Аркалыке и двух районах Костанайской области

В двух районах Костанайской области, а также в одном из городов объявлен режим чрезвычайной ситуации, передает NUR.KZ со ссылкой на ДЧС региона.

Как сообщается в официальном аккаунте ведомства в Instagram, на территории Костанайской области в городе Аркалыке, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявлен режим чрезвычайной ситуации.

По информации с официального сайта ДЧС Костанайской области, со вчерашнего дня в регионе активно откачивают талую воду. Совместно с силами и средствами местных акиматов противопаводковые мероприятия проводятся на территории Джангельдинского и Амангельдинского районов, а также в городах Аркалык и Житикара.

Затопленные территории. Фото: ДЧС Костанайской области

Отмечается, что вчера произвели откачку более 21 тыс. кубов талых вод, а также уложили 140 мешков мешкотары и возвели 5 м. насыпи.

"Задействованы силы и средства в количестве 642 человека, 272 единицы техники, 75 мотопомп ДЧС Костанайской области, местных исполнительных органов, воинской части 52859 МЧС РК Караганды, пограничной службы КНБ РК по Костанайской области", - сообщили в ДЧС.

Работы по откачке воды. Фото: ДЧС Костанайской области

С целью укрепления сил при ликвидации последствий паводка в южных регионах Костанайской области от ДЧС Кызылординской области отправлена группировка численностью 31 человек, 6 единиц техники, 2 плавательных средства и 10 мотопомп.

По воздушному маршу из зимовки Сарыбас города Аркалыка эвакуировали три человека. А на плавательных средствах из зимовки Жуман эвакуировали 21 человека, среди которых 11 детей.

В четырех зимовках Аркалыка требуется авиаэвакуация еще 15 человек.

Из-за поднятия уровня воды на реке Сары-Торгай проводится эвакуация 100 жителей (в первую очередь женщин и детей) из села Кызылжулдыз Кайындинского сельского округа в село Кайынды. Привлечено три единицы техники, а также организована самостоятельная эвакуация местными жителями.

Откачка воды. Фото: ДЧС Костанайской области

На автодороге местного значения Шубалан - Карасу (в 18 км от села Акколь) из-за интенсивного снеготаяния и притока талых вод происходит перелив через дорожное полотно. Нарушено автосообщение с двумя населенными пунктами - селами Акколь и Ахмета Байтурсынова.

"Угрозы подтопления населенным пунктам нет. Заблаговременно из населенного пункта вывезена одна беременная женщина. На данный момент обстановка стабильная, перелив продолжается. На данном участке силами местных исполнительных органов организовано дежурство. Продолжаются работы по мониторингу паводковой обстановки", - отметили в ДЧС.

Вблизи поселка Северный в результате таяния снежного покрова со стороны степи произошел перелив через дорожное полотно. В результате было подтоплено 10 жилых домов.

Напомним, ранее в МЧС показали кадры спасения 12 человек в Костанайской области. Из затопленного района людей вывозили на вертолете специалисты "Казавиаспаса". Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медицинской помощи не нуждался.

А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео, как их село почти полностью ушло под воду. Местные власти сообщили о проводимой работе по откачке воды.

За минувшую ночь в Костанайской области спасатели эвакуировали более 150 человек, из них 63 - несовершеннолетние. Люди на вертолетах были доставлены в эвакуационные пункты Аркалыка.