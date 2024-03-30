Паводки на западе Казахстана: обеспечить безопасность людей призвали в правительстве

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщили в правительстве, в рамках рабочей поездки был совершен облет и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов Западно-Казахстанской области, а также изучена паводковая ситуация в Уральске.

О проводимых мероприятиях Роману Скляру доложил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Паводковая обстановка усложнена обильными осадками в виде дождя. В четырех районах и областном центре объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, эвакуировано 874 человека.

"В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК. Задействовано 306 единиц техники и 146 мотопомп. Также привлечены силы и средства воинских частей №99250, №28237 и ДЧС Мангистауской области. Дополнительно задействованы два вертолета "МИ-8" Погранслужбы КНБ.

В регионе создана специальная комиссия, которая начала подсчет нанесенного стихией ущерба", - говорится в сообщении правительства.

Сообщается, что Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

В Уральске подтопило жилые дома, подвалы трех социальных объектов и пяти многоэтажек. За последнюю неделю в местные call-центры поступило больше тысячи звонков. 27 марта в городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

По региону же сообщается об эвакуации сотен человек. Как сообщал замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, обстановка усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы. Далее будет решаться, как и на чем доставить людей в безопасное место.

Также сложная ситуация из-за паводков складывается и в других областях Казахстана.