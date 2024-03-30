Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Паводки на западе Казахстана: обеспечить безопасность людей призвали в правительстве

Опубликовано:

Спасатели устраняют последствия паводков
Спасатели устраняют последствия паводков. Фото: t.me/KZgovernment

Первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу правительства.

Как сообщили в правительстве, в рамках рабочей поездки был совершен облет и осмотр подтопленных участков Теректинского, Сырымского, Каратобинского районов Западно-Казахстанской области, а также изучена паводковая ситуация в Уральске.

О проводимых мероприятиях Роману Скляру доложил аким Западно-Казахстанской области Нариман Турегалиев. Паводковая обстановка усложнена обильными осадками в виде дождя. В четырех районах и областном центре объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба, эвакуировано 874 человека.

"В ликвидации последствий паводков в Западно-Казахстанской области участвуют 1168 человек личного состава ДЧС, местных исполнительных органов, Минобороны и МВД РК. Задействовано 306 единиц техники и 146 мотопомп. Также привлечены силы и средства воинских частей №99250, №28237 и ДЧС Мангистауской области. Дополнительно задействованы два вертолета "МИ-8" Погранслужбы КНБ.

В регионе создана специальная комиссия, которая начала подсчет нанесенного стихией ущерба", - говорится в сообщении правительства.

Сообщается, что Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан. Со стороны правительства будет оказана вся необходимая помощь.

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

В Уральске подтопило жилые дома, подвалы трех социальных объектов и пяти многоэтажек. За последнюю неделю в местные call-центры поступило больше тысячи звонков. 27 марта в городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

По региону же сообщается об эвакуации сотен человек. Как сообщал замакима ЗКО Калияр Айтмухамбетов, обстановка усложнилась в Каратобинском районе, где талая вода со степей затопила село Коржын. Всех жителей в настоящее время эвакуировали в двухэтажное здание местной школы. Далее будет решаться, как и на чем доставить людей в безопасное место.

Также сложная ситуация из-за паводков складывается и в других областях Казахстана.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075814-pavodki-na-zapade-kazahstana-obespechit-bezopasnost-lyudey-prizvali-v-pravitelstve-foto/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.