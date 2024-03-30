Плотину Ворошиловского водохранилища прорвало в Алматинской области (видео)

В селе Байкент Алматинской области произошел проран плотины Ворошиловского водохранилища. В настоящее время проводится оповещение населения, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС Казахстана.

"В селе Байкент Алматинской области произошел проран плотины Ворошиловского водохранилища. Вода уходит по основному руслу реки Жармухамет далее впадает в пруды, в которых все шлюзы открыты. Вода сбрасывается в транзитном режиме.

Проводится оповещение населения. Проводится работа по уточнению угрозы подтопления населенных пунктов.

На месте находится личный состав и начальник ДЧС, аким области", - сообщили в МЧС.

Отметим, что согласно данным "2ГИС", село Байкент находится в Илийском районе, примерно в 40 километрах от Алматы.

Напомним, вчера вечером в Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало. Местные власти сразу начали эвакуацию жителей.