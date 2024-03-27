Оказались в беде из-за большой воды: кадры спасения людей показали в МЧС

В Актюбинской области наблюдается сложная паводковая ситуация, на помощь к людям всегда приходят спасатели. Кадрами с мест событий поделились в МЧС РК, передает NUR.KZ.

Так, в Актобе во время весенних паводков медицинские работники оказались в беде и не могли выбраться из помещения из-за большой воды. Им нужно было ехать на вызов.

Спасатели ПЧ №23 Айбат Асабаев, Құмар Мажен, Жүсіпек Әбілсейітов не заставили долго ждать и вывели медиков в безопасную зону.

В селе Канай спасатели также проводят эвакуацию местных жителей. Причиной этому стали талые воды и обильные осадки, которые прошли накануне. Сотрудники ОСО и военнослужащие МЧС РК с помощью плавсредств доставляют людей в безопасные места.

А во время противопаводковых работ в Темирском районе старший инженер районного ОЧС, капитан гражданской защиты Аспан Нуржан на своей спине вынес из затопленной зоны 2 детей и 1 женщину и эвакуировал в безопасное место. Жители оказались изолированными, со всех сторон окруженными водой.

В настоящее время в противопаводковом регионе ведутся работы по откачке воды, укладке инертных материалов и мешков.

Напомним, ранее сообщалось, что в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. На борьбу с паводками брошены все силы, также на помощь спасателям уже выехали коллеги из Мангистауской области.

Жители садоводческого коллектива на окраине Актобе вооружились лодками. Иначе добраться до домов и обратно невозможно.