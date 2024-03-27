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Аэропорт Актобе возобновил работу, однако Fly Arystan и Air Astana отменили туда рейсы (видео)

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Аэропорт Актобе
Аэропорт Актобе. Фото: пресс-служба аэропорта Актобе

В аэропорту Актобе, по данным МЧС, возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город, передает NUR.KZ.

"Силами МЧС была восстановлена работа аэропорта Актобе. В течение дня на территории воздушной гавани спасатели региона проводили работы по откачке воды.

Местные исполнительные органы, в свою очередь, произвели искусственный разрыв участка автодороги областного значения. Это позволило отвести скопившиеся талые воды. При этом имеется альтернативный объезд", - говорится в сообщении ведомства в Telegram-канале.

По данным МЧС, рейсы в местном аэропорту возобновлены.

Между тем, по данным пресс-службы Международного аэропорта Астаны, ряд авиакомпаний все же отменили рейсы в связи с ситуацией в аэропорту Актобе.

"Информируем вас о том, что в связи с неблагоприятной ситуацией, вызванной наводнениями в городе Актобе, сегодняшние рейсы авиакомпаний Fly Arystan и Air Astana на маршруте Астана-Актобе отменены", - говорится в сообщении.

Пассажиров просят следить за обновлениями информации о рейсах на официальных сайтах или обратиться в службу поддержки авиакомпаний для получения дополнительной информации.

Ранее сообщалось о том, что в связи с проведением работ по очистке взлетно-посадочной полосы аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера.

Напомним, в регионе наблюдается сложная паводковая ситуация. Так, в селах Байганинского и Темирского районов затоплено пять домов и 34 подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. На борьбу с паводками брошены все силы, также на помощь спасателям выехали коллеги из Мангистауской области.

А жители садоводческого коллектива на окраине Актобе вооружились лодками. Иначе добраться до домов и обратно невозможно.

Кроме того, в областном центре оказались в беде медицинские работники, они не могли выбраться из помещения из-за большой воды. Им нужно было ехать на вызов. Спасатели вывели медиков в безопасную зону. В селе Канай сейчас проводится эвакуация местных жителей.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2074389-aeroport-aktobe-vozobnovil-rabotu-odnako-fly-arystan-i-air-astana-otmenili-tuda-reysy-video/

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