Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков открыли в Астане

В Астане открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщили в акимате Астаны, в связи с паводком в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, столичный волонтерский штаб совместно с волонтерскими и благотворительными организациями производит сборы гуманитарной помощи пострадавшим.

Перед сдачей вещей необходимо созвониться со складом, могут возникнуть изменения в графике работы.

Адреса сбора гуманитарной помощи:

г. Астана, пр. Сарыарка 13, 5 этаж. Городской штаб волонтеров при КГУ "Астана жастары",с 09:00 до 20:00. По всем вопросам обращаться по номеру: +7 (701) 356-22-96 Эльвира;

Астана, ул. Петрова 7. Волонтерское движение "LIDER.KZ", с 09:00 до 19:00. Тел.: +7701 429 1076 Татьяна;

Астана, ул. Калдаякова 11. Волонтерское движение «Жақсылық жаса», график постоянно, необходимо уточнять. Тел.: +7707 947 7562 Салтанат;

Астана, ЖК Саранда, ул. Аль Фараби, д.16. Волонтерское движение « Жақсылық жаса, график постоянно, необходимо уточнять. Тел.: +7701 177 3862 Татьяна;

Астана, ул. Тамшалы 24. Волонтеркое движение "QANAT", график необходимо уточнять. Тел.: +7747 585 6202 Меруерт, +7702 759 9447 Бибигуль;

Астана, ул. М. Жумабаева 21б. ОФ «Ерекше Әлем», с 11:00 до 22:00. Тел.: +7701 959 3611 Ботакоз;

Астана, ул. Б. Момышулы 26. Клуб Добряков Астаны, Воскресенье с 14:00 до 18:00 . В остальные дни по звонку специалист подойдет. Тел.: +7777 866 7711 Динара;

Астана, ул. Карасай батыра, 2. «Истоки Добра», понедельник, среда, пятница, воскресенье с 13:00 до 17:00. Тел.: +7701 405 8207 Динара;

Астана, ул. Валиханова 25/2. Волонтерское движение "Жақсылық жаса", график необходимо уточнять по тел.: +7775 308 6604 Жанна.

Паводки в Казахстане

Сегодня первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. По итогу Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан.

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

27 марта в городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

Вчера вечером Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало.

Ранее в МЧС сообщали, что в селах Байганинского и Темирского районов были затоплены дома и подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.

На днях аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Вечером того же дня в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.

А один из участков автодороги республиканского значения в Актюбинской области закрыли для всех видов транспорта из-за опасности размыва водопропускных труб. Для предотвращения возможных ЧС туда направили спецтехнику и рабочие бригады.

Между тем в самом Актобе вчера река Саздинка затопила главную улицу города.

В Костанайской области проходит эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее операция по спасению 12 человек в Костанайской области попала на видео. Из затопленного района людей вывозили на вертолете "Казавиаспаса". Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медицинской помощи не нуждался.

А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео, как их село почти полностью ушло под воду. Местные власти сообщили о проводимой работе по откачке воды.

Сложная паводковая ситуация также остается в Акмолинской области. Вчера в Кокшетау была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Данное решение принято для стабилизации обстановки.

Между тем по информации МЧС, На контроле Республиканского штаба на сегодняшний день находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны. Сегодня президент проведет совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами.