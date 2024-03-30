Top.Mail.Ru

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков открыли в Астане

Опубликовано:

Паводки в ЗКО
Паводки в ЗКО. Фото: МЧС РК

В Астане открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в регионах Казахстана, передает NUR.KZ со ссылкой на столичный акимат.

Как сообщили в акимате Астаны, в связи с паводком в Западно-Казахстанской, Костанайской, Акмолинской областях, столичный волонтерский штаб совместно с волонтерскими и благотворительными организациями производит сборы гуманитарной помощи пострадавшим.

Перед сдачей вещей необходимо созвониться со складом, могут возникнуть изменения в графике работы.

Адреса сбора гуманитарной помощи:

  • г. Астана, пр. Сарыарка 13, 5 этаж. Городской штаб волонтеров при КГУ "Астана жастары",с 09:00 до 20:00. По всем вопросам обращаться по номеру: +7 (701) 356-22-96 Эльвира;
  • Астана, ул. Петрова 7. Волонтерское движение "LIDER.KZ", с 09:00 до 19:00. Тел.: +7701 429 1076 Татьяна;
  • Астана, ул. Калдаякова 11. Волонтерское движение «Жақсылық жаса», график постоянно, необходимо уточнять. Тел.: +7707 947 7562 Салтанат;
  • Астана, ЖК Саранда, ул. Аль Фараби, д.16. Волонтерское движение « Жақсылық жаса, график постоянно, необходимо уточнять. Тел.: +7701 177 3862 Татьяна;
  • Астана, ул. Тамшалы 24. Волонтеркое движение "QANAT", график необходимо уточнять. Тел.: +7747 585 6202 Меруерт, +7702 759 9447 Бибигуль;
  • Астана, ул. М. Жумабаева 21б. ОФ «Ерекше Әлем», с 11:00 до 22:00. Тел.: +7701 959 3611 Ботакоз;
  • Астана, ул. Б. Момышулы 26. Клуб Добряков Астаны, Воскресенье с 14:00 до 18:00 . В остальные дни по звонку специалист подойдет. Тел.: +7777 866 7711 Динара;
  • Астана, ул. Карасай батыра, 2. «Истоки Добра», понедельник, среда, пятница, воскресенье с 13:00 до 17:00. Тел.: +7701 405 8207 Динара;
  • Астана, ул. Валиханова 25/2. Волонтерское движение "Жақсылық жаса", график необходимо уточнять по тел.: +7775 308 6604 Жанна.

Паводки в Казахстане

Сегодня первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. По итогу Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан.

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

27 марта в городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

Вчера вечером Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало.

Ранее в МЧС сообщали, что в селах Байганинского и Темирского районов были затоплены дома и подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.

На днях аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Вечером того же дня в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.

А один из участков автодороги республиканского значения в Актюбинской области закрыли для всех видов транспорта из-за опасности размыва водопропускных труб. Для предотвращения возможных ЧС туда направили спецтехнику и рабочие бригады.

Между тем в самом Актобе вчера река Саздинка затопила главную улицу города.

В Костанайской области проходит эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее операция по спасению 12 человек в Костанайской области попала на видео. Из затопленного района людей вывозили на вертолете "Казавиаспаса". Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медицинской помощи не нуждался.

А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео, как их село почти полностью ушло под воду. Местные власти сообщили о проводимой работе по откачке воды.

Сложная паводковая ситуация также остается в Акмолинской области. Вчера в Кокшетау была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Данное решение принято для стабилизации обстановки.

Между тем по информации МЧС, На контроле Республиканского штаба на сегодняшний день находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны. Сегодня президент проведет совещание с премьер-министром Олжасом Бектеновым и другими должностными лицами.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2075892-punkty-sbora-gumanitarnoy-pomoschi-dlya-postradavshih-ot-pavodkov-otkryli-v-astane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.