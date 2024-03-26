Здание акимата Уральска затопило талыми водами (фото)

Акимат Уральска затопило талыми водами - опубликованы фото с места событий. Подтопленным оказался нулевой этаж, передает издание "Мой Город".

Отмечается, что в Уральске с утра идет дождь - согласно прогнозу, осадки ожидаются также в среду и четверг.

Огромные лужи образовались не только на окраинах города, но и в центре, отмечает издание.

Сообщается, что коммунальные службы работают в усиленном режиме и борются с последствиями ливня.

Акимат Уральска. Фото: Мой Город/Медет Медресов

Талая и дождевая вода затопила здание городского акимата Уральска. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений - идет откачка воды.

В то же время от горожан также поступают звонки о помощи, за несколько дней от уральцев поступили около 600 заявок по 249 адресам.

Отметим, что специалисты "Казгидромет" объявили штормовое предупреждение в ЗКО - 27 марта ночью на востоке, в центре Западно-Казахстанской области ожидается сильный дождь. Ветер юго-западный, западный, на западе, юге, востоке области порывы 15-20 м/с. Также жителей региона предупредили об угрозах подтоплений.

В Уральске, согласно прогнозам, завтра и послезавтра будут осадки, 28 марта - дождь с переходом в снег. Также в городе ожидается усиление ветра.