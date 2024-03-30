Токаев объявил строгий выговор Скляру, министру Нуржигитову и акимам ряда областей

Президент Касым-Жомарт Токаев провел оперативное совещание в связи с чрезвычайной ситуацией вследствие наводнений в ряде регионов страны, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

В совещании приняли участие премьер-министр Олжас Бектенов, руководство Администрации президента и другие должностные лица.

Главе государства было доложено о текущей обстановке в регионах, в том числе о принимаемых мерах по спасению людей и ликвидации последствий паводков.

Касым-Жомарт Токаев подверг резкой критике действия правительства и акимов за халатность и непрофессионализм. По его словам, отсутствует координация между правительством и местными исполнительными органами. Президент выразил сожаление по поводу больших потерь личного имущества жителей пострадавших регионов. Он принес свои извинения и заверил, что всем пострадавшим будет оказана материальная помощь.

"В ходе заседания глава государства за непринятие своевременных противопаводковых мер объявил строгий выговор первому заместителю Премьер-министра Роману Скляру, министру водных ресурсов и ирригации Нуржану Нуржигитову, строгий выговор и предупреждение о неполном служебном соответствии – акимам Актюбинской, Костанайской и Западно-Казахстанской области, строгий выговор – акимам Атырауской, Акмолинской, Алматинской, Павлодарской областей и области Абай", - сообщается в Телеграм-канале Акорды.

Паводки в Казахстане

Вчера вечером Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало.

Ранее в МЧС сообщали, что в селах Байганинского и Темирского районов были затоплены дома и подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.

На днях аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Вечером того же дня в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.

Между тем в самом Актобе вчера река Саздинка затопила главную улицу города.

Сегодня первый заместитель премьер-министра РК Роман Скляр ознакомился с паводковой ситуацией в Западно-Казахстанской области. По итогу Скляр поручил усилить противопаводковые работы по всем направлениям и в первую очередь обеспечить безопасность граждан.

Ранее стало известно, что акимат Уральска затопило талыми водами. Появились фото с места событий. От стихии пострадал цокольный этаж, где располагается отдел земельных отношений.

27 марта в городе был объявлен режим ЧС природного характера местного масштаба.

Акиму Уральска Миржану Сатканову объявили строгий выговор после того, как здание городского акимата оказалось в воде.

В Костанайской области проходит эвакуация жителей подтопленных территорий. В городе Аркалык, Амангельдинском и Джангельдинском районах объявили режим чрезвычайной ситуации.

Ранее операция по спасению 12 человек в Костанайской области попала на видео. Из затопленного района людей вывозили на вертолете "Казавиаспаса". Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медицинской помощи не нуждался.

А жители поселка Амангельды на юге Костанайской области сняли на видео, как их село почти полностью ушло под воду. Местные власти сообщили о проводимой работе по откачке воды.

Сложная паводковая ситуация также остается в Акмолинской области. Вчера в Кокшетау была объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба. Данное решение принято для стабилизации обстановки.

Сегодня в селе Байкент Алматинской области произошел прорыв плотины Ворошиловского водохранилища. В настоящее время проводится оповещение населения.

Между тем по информации МЧС, на контроле Республиканского штаба на сегодняшний день находятся 7 областей, это Актюбинская, Акмолинская, Костанайская, Западно-Казахстанская, Северо-Казахстанская, Павлодарская области и область Абай.

Добавим, ранее в Акорде сообщили, что Касым-Жомарт Токаев контролирует работу правительства и местных исполнительных органов по ликвидации последствий наводнения в ряде регионов страны.

Сегодня также Димаш Кудайберген высказался о ситуации с паводками в стране. Всемирно известный исполнитель призвал помочь людям, оказавшимся в беде из-за наводнений.

А в Астане открыли пункты сбора гуманитарной помощи для пострадавших от паводков в регионах Казахстана.