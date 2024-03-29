Режим ЧС объявили в Кокшетау

В Кокшетау объявлена чрезвычайная ситуация природного характера местного масштаба, передает NUR.KZ со ссылкой на акимат Акмолинской области.

В связи со сложной паводковой ситуацией, связанной с аномальным повышением уровня воды в реке Кылшакты, в результате которого были нарушены условия жизнедеятельности жителей, в Кокшетау объявлен режим ЧС местного значения.

Аким Кокшетау Бауржан Гайса в своем обращении населению отметил, что для стабилизации обстановки принято данное решение.

"В рамках ЧС будет оценен весь ущерб и комиссионно решаться вопросы по их возмещению. Создан штаб по ликвидации последствий, проводится эвакуация жителей, проживающих в зоне подтопления. По состоянию на 29 марта порядка ста человек размещено в подготовленных местах. Всем пострадавшим будет оказана необходимая помощь. Благодарю, земляков за ваше понимание ситуации, и посильную помощь в борьбе с паводком", - сказано в обращении акима города.

Напомним, что сегодня, связи с выходом воды с берега реки Кылшакты подтоплено 16 частных домов, 29 частных дворовых территорий и 12 многоэтажных жилых дворов, а также 1 этаж детского сада "Ертөстік".

Всех пострадавших просят обратиться по номеру телефона 8 775 666 99 08 (Whatsapp).