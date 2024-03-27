Сидели на крышах: жителей затопленного района спасали на вертолетах в Костанайской области

В МЧС показали кадры спасения 12 человек в Костанайской области – из затопленного района людей вывозили на вертолете специалисты "Казавиаспаса", передает NUR.KZ.

Как рассказали в пресс-службе МЧС в Telegram, сегодня из зимовки Конай вблизи населенного пункта Екидын Костанайской области сотрудниками "Казавиаспас" на вертолете Ми8 были спасены 12 граждан.

Их доставили в ближайшие населенные пункты, никто в медпомощи не нуждался.

В последние дни в некоторых регионах Казахстана наблюдается сложная паводковая ситуация. О ситуации в Актюбинской, Костанайской областях, области Абай и еще ряде городов мы рассказывали вчера.

Также вчера сообщалось, что здание акимата Уральска затопило талыми водами. А сегодня кадрами из затопленных районов Актюбинской области поделились в МЧС.

Сегодня премьер-министру доложили о паводковой ситуации в регионах. МЧС совместно с акиматами регионов было поручено продолжать соответствующие работы и ежесуточно докладывать о происходящем в стране.

Между тем в ЗКО были эвакуированы более 600 человек.