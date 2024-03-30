Top.Mail.Ru
Происшествия

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Плотину прорвало в Актюбинской области

Опубликовано:

Плотина
Плотина. Иллюстративное фото: pixabay.com

В Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС РК.

ЧП произошло в Айтекебийском районе Актюбинской области накануне вечером. Как сообщили в МЧС, над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины.

Силами ДЧС 149 человек были заблаговременно эвакуированы из 45 частных жилых домов сел Талдысай и Жургенова.

"В 21.40 прорвало плотину и вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева. Силами МИО начата эвакуация жителей с данных сел", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, более 250 человек эвакуировались самостоятельно, из них 87 детей.

Напомним, в регионе наблюдается сложная паводковая ситуация. В МЧС сообщили, что в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области были затоплены дома и подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.

На днях аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Вечером того же дня в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.

А один из участков автодороги республиканского значения в Актюбинской области закрыли для всех видов транспорта из-за опасности размыва водопропускных труб. Для предотвращения возможных ЧС туда направили спецтехнику и рабочие бригады.

Вчера акимат Актюбинской области обратился к жителям из-за распространения в Сети различных фейков о ситуации в регионе. Всех актюбинцев призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Между тем в самом Актобе вчера река Саздинка затопила главную улицу города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2075793-plotinu-prorvalo-v-aktyubinskoy-oblasti/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.