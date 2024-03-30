Плотину прорвало в Актюбинской области

В Актюбинской области над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины, в итоге ее прорвало, передает NUR.KZ со ссылкой на Министерство по ЧС РК.

ЧП произошло в Айтекебийском районе Актюбинской области накануне вечером. Как сообщили в МЧС, над шлюзом Щербаковской плотины появились трещины.

Силами ДЧС 149 человек были заблаговременно эвакуированы из 45 частных жилых домов сел Талдысай и Жургенова.

"В 21.40 прорвало плотину и вода начала уходить в реку Иргиз по окраине села Жургенева. Силами МИО начата эвакуация жителей с данных сел", - сообщили в МЧС.

По данным ведомства, более 250 человек эвакуировались самостоятельно, из них 87 детей.

Напомним, в регионе наблюдается сложная паводковая ситуация. В МЧС сообщили, что в селах Байганинского и Темирского районов Актюбинской области были затоплены дома и подворья. Еще в четырех районах подтопило дороги. Министерство опубликовало кадры из затопленных районов.

На днях аэропорт Актобе закрыли на прием и выпуск воздушных судов с 06.30 утра до 17.00 вечера из-за подтопления талыми водами. Проводились работы по очистке взлетно-посадочной полосы.

Вечером того же дня в аэропорту Актобе была возобновлена работа. Однако авиакомпании Fly Arystan и Air Astana все же решили отменить рейсы в этот город.

А один из участков автодороги республиканского значения в Актюбинской области закрыли для всех видов транспорта из-за опасности размыва водопропускных труб. Для предотвращения возможных ЧС туда направили спецтехнику и рабочие бригады.

Вчера акимат Актюбинской области обратился к жителям из-за распространения в Сети различных фейков о ситуации в регионе. Всех актюбинцев призвали сохранять спокойствие и доверять только официальным источникам информации.

Между тем в самом Актобе вчера река Саздинка затопила главную улицу города.