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Эзотерика

Река затопила главную улицу в Актобе (видео)

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Река Саздинка вышла из берегов в Актобе
Затопленная улица в Актобе. Кадр из видео: t.me/qr_tjm

В Актобе река Саздинка затопила главную улицу города. На месте работают около 1000 сотрудников и 200 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном аккаунте министерства в Telegram, сегодня утром в результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в Актобе произошел перелив через автомобильный мост по улице У. Сеитова, на проезжую часть улицы М. Маметовой в районе торгового дома "Керуен сити".

"Сейчас ведутся работы по перекрытию направления воды на улицу", - отметили в МЧС.

На месте задействовано порядка 1000 сотрудников и около 200 единиц техники ДЧС, МИО, ДП, Национальной гвардии, ВИСВО, Территориальной Обороны и воинских частей 20982, 54179, 20238, 03878.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2074689-reka-zatopila-glavnuyu-ulitsu-v-aktobe-video/

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