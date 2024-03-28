Река затопила главную улицу в Актобе (видео)

В Актобе река Саздинка затопила главную улицу города. На месте работают около 1000 сотрудников и 200 единиц техники, передает NUR.KZ со ссылкой на МЧС РК.

Как сообщается в официальном аккаунте министерства в Telegram, сегодня утром в результате скопления льда и повышения уровня воды в реке Саздинка в Актобе произошел перелив через автомобильный мост по улице У. Сеитова, на проезжую часть улицы М. Маметовой в районе торгового дома "Керуен сити".

"Сейчас ведутся работы по перекрытию направления воды на улицу", - отметили в МЧС.

На месте задействовано порядка 1000 сотрудников и около 200 единиц техники ДЧС, МИО, ДП, Национальной гвардии, ВИСВО, Территориальной Обороны и воинских частей 20982, 54179, 20238, 03878.