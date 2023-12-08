Министр: ArcelorMittal не имеет претензий к Казахстану и пожертвовал в фонд "Қазақстан халқына"

На брифинге в правительстве глава Минпромышленности и строительства заявил, что прежний инвестор АМТ пожертвует в казахстанский фонд 16 млрд тенге, передает корреспондент NUR.KZ.

Министр промышленности и строительства РК Канат Шарлапаев заявил, что АрселорМиталл получил 286 млн долларов за два актива – АМТ и Актауский трубный завод. Предприятия "купили и перепродали" новому казахстанскому инвестору – группе компаний Allur и Андрею Лаврентьеву.

После сделки АМТ отказался от всех претензий в отношении Республики Казахстан, а также сделал пожертвование в фонд "Қазақстан халқына".

"Важным фактом является то, что АМТ сделает значительное пожертвование в фонд "Казахстан халкына" - это 16 млрд тенге. Те средства, которые поступят от АМТ, будут направлены на развитие социальных проектов в области образования, здравоохранения Карагандинской области и Темиртау.

Разделение будет такое – 50% пойдет на Темиртау, 50% на Карагандинскую область", - заявил Шарлапаев.

Смена собственника "АрселорМиттал Темиртау"

После ЧП на шахте им. Костенко в правительстве сообщили, что достигнута предварительная договоренность с акционерами компании и завершается оформление сделки по передаче права собственности на предприятие в пользу Казахстана.

Подписание соглашения также подтвердили в АМТ. Детали сделки озвучивал глава Минпрома Канат Шарлапаев.

Токаев лично побывал на месте ЧП в Карагандинской области. Во время встречи с семьями погибших он заявил, что "компания "АрселорМиттал Темиртау" оказалась самой худшей в нашей истории с точки зрения сотрудничества с правительством и предприятием".

Возглавить компанию было поручено первому заместителю акима Карагандинской области, а также бывшему работнику АМТ Вадиму Басину. Тот, в свою очередь, заявил, что смена собственника АМТ не отразится на обязательствах перед работниками.

Позже стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" сменит название в Казахстане. В начале ноября первый заместитель премьер-министра Роман Скляр сообщил, что АМТ выкупит казахстанский инвестор.

10 ноября было объявлено, что ArcelorMittal оценила стоимость активов своей казахстанской "дочки".

Сегодня в правительстве сообщили, что переговоры о выходе "АрселорМиттал" из Казахстана успешно завершены, а также объявили имя нового инвестора АМТ. Стало известно, что "АрселорМиттал Темиртау" могут вернуть прежнее название.

Мы также рассказывали, что известно об Андрее Лаврентьеве, новом инвесторе "АрселорМиттал Темиртау".

ЧП на шахте имени Костенко

Напомним, трагедия на шахте имени Костенко "АрселорМиттал Темиртау" произошла ночью 28 октября. По предварительным данным, в шахте произошло возгорание в лаве, находящейся на горизонте минус 100, глубиной около 700 метров.

Через некоторое время после возгорания последовал взрыв. На момент аварии в шахте находились 252 человека.

Ранее подробности ЧП на шахте имени Костенко озвучил первый заместитель директора Карагандинского филиала ТОО "Республиканский центральный штаб профессиональных военизированных аварийно-спасательных служб" Геннадий Силинский. По его словам, взрывная волна была на 2 км.

Генпрокуратура начала досудебное расследование по факту ЧП по статье "Нарушение правил безопасности при ведении горных или строительных работ". А президент поручил правительству прекратить инвестиционное сотрудничество с компанией "АрселорМиттал Темиртау".