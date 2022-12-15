Пожар произошел на ТЭЦ в Семее: уголь подают вручную (фото)

Пожар на ТЭЦ. Фото: МЧС РК

Ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Об этом сообщается на официальной странице ГКП "Теплокоммунэнерго" в Instagram.

По информации предприятия, 15 декабря в 00.30 на ТЭЦ-1 на первом транспортере системы топливоподачи произошло возгорание, что привело к выходу из строя силовых фидеров, мазутного хозяйства.

"Данная ситуация также привела к снижению параметров теплоносителя путем снижения нагрузки на котлах. Последствия устраняются силами ГКП "Теплокоммунэнерго" и бригадой АО ОЭСК. В данный момент в работе котел №2, в растопке - котел №1. Также один котел в работе на мазуте", - отметили в ГКП.

Место происшествия. Фото: МЧС РК

Между тем в пресс-службе МЧС РК сообщили, что спасатели и военнослужащие в ручном режиме подают уголь на ТЭЦ-1 в Семее.

"15 декабря в 00.34 в Семее на ТЭЦ-1 произошло загорание транспортерной ленты и электрокабелей на площади 6 погонных метров. В 01.36 пожар полностью ликвидирован.

В результате пожара приостановлена работа системы подачи твердого топлива - угля", - пояснили в ведомстве.

Место происшествия. Фото: МЧС РК

Поэтому с 10 часов утра военнослужащими воинских частей Министерств по чрезвычайным ситуациям и обороны начаты работы по бесперебойной подаче твердого топлива в котлоагрегаты в ручном режиме.

Напомним, недавно более 30 многоэтажек остались без тепла в Семее.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001696-pozhar-proizoshel-na-tets-v-semee-ugol-podayut-vruchnuyu-foto/