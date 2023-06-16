Бетонная плита упала с потолка на работающий котел на ТЭЦ Экибастуза

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Вчера очередное ЧП произошло на Экибастузской ТЭЦ – на один из котлов упала потолочная железобетонная плита. Об этом сообщается на официальном сайте Министерства энергетики.

Вчера в 16:45 на территории Экибастузской ТЭЦ ТОО "Экибастузтеплоэнерго" одна из железобетонных плит потолка обрушилась прямо на работающий котел №5.

Сообщается, что ни один из работников не пострадал, жертв среди персонала также нет. После инцидента все эксплуатационные и ремонтные работы в зоне обрушения были немедленно приостановлены.

Стоит отметить, что это не первый подобный инцидент на данной станции. Всего лишь несколько дней назад, 11 июня, в районе ремонтируемого котла №7 обрушились 8 железобетонных плит боковых ограждающих конструкций.

Сегодня, 16 июня, специалисты проведут полное обследование крыши над котлами. По результатам экспертизы будет принято окончательное решение о дате и условиях возобновления работ на станции.

Проблемы с ТЭЦ в Казахстане

В начале этого года Алихан Смаилов рассказывал о планах по модернизации ТЭЦ страны.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – отметил он.

По его словам, ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

Также ранее экс-министр энергетики Болат Акчулаков рассказывал, что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ.

Что произошло в Экибастузе в 2022 году?

27 ноября 2022 года стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Другие происшествия на ТЭЦ в Казахстане

Напомним, что в марте 2022 года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получали тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

Ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Также в результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

За день, пока велись ремонтные работы, сотрудники МЧС и МО вручную подали около 34 тонн угля.

При этом вчера на Балхашской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошло повреждение секционного выключателя из-за чего случилось полное снижение генерации.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024999-betonnaya-plita-upala-s-potolka-na-rabotayuschiy-kotel-na-tets-ekibastuza/