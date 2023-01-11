"За один день не сделать": Смаилов о модернизации ТЭЦ Казахстана

ТЭЦ. Иллюстративное фото: Dzmitry Kaprusynka / Getty Images

Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов в кулуарах правительства рассказал о планах по модернизации ТЭЦ страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Алихан Смаилов сообщил, что вопросы модернизации, обновления инфраструктуры - это очень серьезные вопросы.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", - добавил он.

По его словам, сейчас ведется работа с владельцами ТЭЦ по вложению инвестиций в модернизацию.

"Сейчас идет работа по разработке проектно-сметной документации по обновлению, модернизации этих сетей, по снижению уровня износа. Вот, в частности, по Экибастузской ТЭЦ. Работа проводится. За один день это не сделать, требуется определенное время, и эту работу мы держим на контроле. То есть, мы хотим, чтобы такая ситуация не повторялась в будущем, и в течение двух - максимум трех лет мы должны обновить все сети в Экибастузе, чтобы кардинальным образом эту ситуацию улучшить", - заверил он.

Аналогичную работу по модернизации ТЭЦ и сетей планируется проводить и в других городах страны в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" и в рамках работы с владельцами этих ТЭЦ.

Отметим, сегодня Смаилов рассказал, какие задачи стоят перед министрами в 2023 году. Решение вопросов изношенной инфраструктуры, в том числе ТЭЦ, является одной из озвученных задач.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2004949-za-odin-den-ne-sdelat-smailov-o-modernizatsii-tets-kazahstana/