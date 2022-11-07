В Минэнерго рассказали о ситуации на ТЭЦ в Риддере

ТЭЦ. Иллюстративное фото: NUR.KZ.Петр Карандашов

В Министерстве энергетики Казахстана рассказали о ситуации на ТЭЦ в Риддере - в настоящее время включен один котел, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

В Минэнерго пояснили, что 7 ноября на Риддерской ТЭЦ включен в работу котел № 2. Также в настоящее время готовится к растопке котел № 1.

В настоящее время температура подачи в тепловых сетях снижена до 30 градусов.

Как уточнили в ведомстве, 3 ноября на Риддерской ТЭЦ был остановлен котел № 3 для проведения работ по расшлаковке (очистки от шлаков).

Также 4 ноября на ТЭЦ был остановлен котел № 2, а 6 ноября были остановлены еще 2 котла (котел № 1 и № 6) для устранения дефектов.

В Минэнерго также сообщили, что в городе был создан оперативный штаб по аварийной ситуации под руководством главы региона Даниала Ахметова.

В оперативный штаб по аварийной ситуации на АО "Риддер ТЭЦ" также вошли представители территориального департамента комитета атомного и энергетического надзора и контроля Министерства энергетики РК.

По информации Минэнерго, в рамках объявленного режима чрезвычайной ситуации местного масштаба организованы ремонтно-восстановительные работы с привлечением энергетиков региона. На место прибыли сотрудники Усть-Каменогорской и Согринской ТЭЦ.

Также осуществляется оперативное пополнение запасов мазута.

Ранее сообщалось, что 5 ноября в 20:00 на АО "Риддер ТЭЦ" в системе золоудаления вышел из строя насос, и произошло аварийное отключение вспомогательного оборудования котлоагрегата № 1. В результате теплоподача для более 22 тыс. абонентов Риддера была снижена.

На данный момент известно, что на ТЭЦ заменили двигатель в системе золоудаления, идут пуско-наладочные работы.

Кроме того, 7-11 ноября учащиеся школ Риддера будут учиться дистанционно. Также на это время приостанавливают работу дошкольные учреждения города.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1995985-v-minenergo-rasskazali-o-situatsii-na-tets-v-riddere/