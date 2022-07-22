Озвучена окончательная причина обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске

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Комиссия Минэнерго Казахстана завершила проверку на ТЭЦ-2 в Петропавловске, где в конце марта текущего года рухнула труба, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Члены комиссии в рамках расследования назначили энергетическую экспертизу режимов работы котлов, параметров уходящих газов от котлов, режимов эксплуатации дымовой трубы и параметров дымовых газов в трубе, а также техническую строительную экспертизу дымовой трубы №1.

По итогам проверок были названы следующие причины обрушения:

дефекты проектирования и дефекты бетонирования, допущенные на стадии возведения дымовой трубы;

ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы в части несоблюдения сроков планово-предупредительных ремонтов, сроков проведения очередного обследования;

несоблюдение режимов работы котлов в части температуры уходящих газов за котлами;

высокая аварийность котлов и частые пуски с использованием мазута после аварийного останова котлов, приведшие к ухудшению условий работы газового тракта и дымовой трубы в отношении образования конденсата и низкотемпературной коррозии;

ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава и ответственных специалистов ПТЭЦ-2.

В комиссии разработали алгоритм, соблюдение которого поможет не допустить подобных технологических нарушений в будущем.

Кроме того, в Минэнерго пообещали принять соответствующие меры по фактам допущенных нарушений.

Также сообщается, что за недостатки, допущенные в ходе ремонтной кампании, которые выражались в увеличении количества аварий и остановок оборудования ТЭЦ-2 в осенне-зимний период 2021-2022 годов, к руководителям АО "Севказэнерго" были приняты меры в виде освобождения от занимаемой должности и понижения в должности.

Помимо вышесказанного, чтобы качественно подготовить ТЭЦ к отопительному сезону 2022-2023, в АО "Севказэнерго" реализуется специальная Дорожная карта, выполнение которой находится на контроле Минэнерго.

Напомним, что в результате обрушения части трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске в конце марта погибла одна женщина. Позже сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/1979786-ozvuchena-okonchatelnaya-prichina-obrusheniya-truby-na-tets-2-v-petropavlovske/