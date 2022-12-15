Пожар на ТЭЦ в Семее: около 34 тонн угля вручную подали сотрудники МЧС и МО (видео)

Представители МЧС и МО на ТЭЦ в Семее. Фото: t.me/modgovkz

Представители Министерства по ЧС в своем официальном Instagram-аккаунте опубликовали видео, на котором показано, как представители личного состава МЧС и МО вручную грузят уголь после того, как из-за пожара из строя вышла система подачи твердого топлива. Сейчас система восстановлена.

На размещенном видео заметно как представители двух ведомств, выстроившись в длинную цепочку передают друг другу ведра с углем. Таким образом осуществлялась подача топлива, пока специалисты восстанавливали поврежденные системы.

Как сообщили в пресс-службе МЧС, по состоянию на 21:00 личным составом в/ч 68303 МЧС и в/ч 28738 МО в ручном режиме бесперебойно в котлоагрегаты было подано около 34 тонн угля.

При этом, как добавили представители министерства, наружная температура воздуха составляла 26 градусов мороза.

Восстановительные работы по замене электрического кабеля проводились силами ТЭЦ-1. Позже в ведомстве сообщили, что в 22:30 восстановительные работы по замене электрокабеля были завершены, а работа транспортерной системы подачи угля в котлоагрегаты возобновлена.

"Личный состав воинских частей убыл на места постоянной дислокации", – добавили в МЧС РК.

Напомним, что ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Также в результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

Другие происшествия на ТЭЦ в Казахстане

Напомним, что в марте этого года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котло-агрегата, в результате чего тысячи абонентов не получают тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

Также в пресс-службе премьер-министра РК сообщали о том, что сейчас вопрос передачи в госсобственность ряда проблемных энергетических объектов рассматривается правительством и Генпрокуратурой Казахстана.

Кроме того, в воскресенье, 27 ноября, стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

На ситуацию отреагировал президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. Он дал поручения акимату и правительству.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу в Экибастузе.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2001810-pozhar-na-tets-v-semee-okolo-34-tonn-uglya-vruchnuyu-podali-sotrudniki-mchs-i-mo-video/