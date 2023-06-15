Авария, случившаяся в четверг на Балхашской ТЭЦ, устранена

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

На Балхашской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" сегодня произошло повреждение секционного выключателя. Как сообщили в пресс-службе компании, аварию уже устранили, передает NUR.KZ.

Как сообщило Минэнерго РК на своем официальном сайте, на Балхашской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошло повреждение секционного выключателя, вследствие чего случилось полное снижение генерации.

"15 июня 2023 года в 16:22 на Балхашской ТЭЦ ТОО "Казахмыс Энерджи" произошло повреждение секционного выключателя, вследствие чего обесточилось распределительное устройство 10 кВ с потерей собственных электрических нужд. Отключились 3 котла и 3 турбины. Генерация ТЭЦ снижена со 110 до 0 МВт", – говорится в сообщении ведомства.

В Минэнерго отметили, что в 17:10 были начаты операции по развороту электростанции. По состоянию на 20:50, в работе два котла и две турбины. Ситуация стабильная, потребители и население города Балхаша обеспечены горячим водоснабжением.

"Расследование технологического нарушения будет проведено с участием территориального департамента Комитета атомного и энергетического надзора и контроля по Карагандинской области", – добавили в ведомстве.

Как позже сообщили в пресс-службе "Казахмыс Энерджи", сегодня, 15 июня, в 16:20 на Балхашской ТЭЦ произошло отключение II секции ГРУ-10,5 кВ.

"Персоналом станции приняты меры по переключению потребителей физических и юридических лиц на резервное питание. Переключение заняло от 5 до 10 минут.

В дальнейшем после проведения переключений, персонал станции принял все меры по восстановлению работы станции с единой энергетической системой Республики Казахстан.

В настоящее время Балхашская ТЭЦ работает в штатном режиме, авария устранена, нагрузка восстановлена", – рассказали в пресс-службе компании.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/incident/emergency/2024988-avariya-sluchivshayasya-v-chetverg-na-balhashskoy-tets-ustranena/