Что мешает перевести все ТЭЦ Казахстана на газ, рассказал министр энергетики

ТЭЦ. Иллюстративное фото: pixabay.com

Глава Министерства энергетики Болат Акчулаков в кулуарах кабмина прокомментировал вопрос о том, почему все ТЭЦ страны не переведут на газ, чтобы снизить нагрузку на экологию городов, передает корреспондент NUR.KZ.

Болат Акчулаков заявил, что с каждым годом в Казахстане растет потребление газа. По его словам, для удовлетворения потребности населения к 2030 году государство планирует довести производство товарного газа до 30 млрд кубических метров.

"В первую очередь смотрим с точки зрения покрытия нужд населения", – заявил министр.

Тем не менее, он отметил, что в Казахстане уже заложены в бюджет и реализуются проекты газификации ряда ТЭЦ – например, Кызылординская станция на 1 тысячу МВт или ТЭЦ в Туркестане. Также планируется перевод на газ Алматинского энергоузла.

"Вот туда мы газ уже выделили и посчитали – для новых станций, которые должны быть построены для покрытия дефицита электрической энергии.

В случае, если мы будем проводить успешную геологоразведку, вы знаете, каждый год мы пытаемся через аукционы предоставлять права недропользователям. Если найдем достаточные объемы газа, наверное, тогда можно будет говорить, что тогда программу поменяем и начнем максимально развивать (газификацию ТЭЦ в Казахстане – прим. ред.).

Но сейчас, касательно новых станций масштабных на газе, помимо Кызылодры, Туркестана и Алматинского энергоузла, наверное, нужно будет ждать результатов по росту ресурсной базы", – объяснил Акчулаков.

Проблемы с выбросами на ТЭЦ в Казахстане

Отметим, что во многих городах Казахстана, а в особенности в Алматы качество воздуха является одной из актуальнейших проблем. Так, например, алматинцы нередко жалуются на смог, окутавший мегаполис.

Одной из главных причин загрязнения воздуха горожане и эксперты называли ТЭЦ, которые используют уголь. Несколько лет назад инициативные жители города даже сняли видеоролик о том, как ТЭЦ "убивает" воздух в Алматы.

В октябре 2020 года сообщалось, что все ТЭЦ Алматы переведут на газ.

При этом в августе 2022 года экс-министр экологии Сериккали Брекешев сообщил, что перевод алматинской ТЭЦ-2 на газ даст снижение выбросов загрязняющих веществ на 80% к 2025 году.

В сентябре сообщалось о том, что Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) хочет вложить средства в перевод алматинской ТЭЦ на газ.

Напомним также, что в начале этого года министр экологии Зульфия Сулейменова рассказывала о том, как ее ведомство планирует добиваться снижения выбросов с казахстанских ТЭЦ.

О модернизации ТЭЦ в Казахстане говорил и премьер-министр страны Алихан Смаилов. Тем не менее, по его словам, быстро вопросы модернизации и обновления инфраструктуры тэплоэлектроцентралей не решить.

"Это проблемы, которые появились не сегодня, они накапливались долгие годы из-за того, что не было системных решений этого вопроса, либо они откладывались", – подчеркнул он.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2010405-chto-meshaet-perevesti-vse-tets-kazahstana-na-gaz-rasskazal-ministr-energetiki/