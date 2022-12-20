"Нужен тщательный аудит": условия возврата ТЭЦ в госсобственность озвучили в правительстве

Роман Скляр. Фото: primeminister.kz

Заместитель премьер-министра Роман Скляр на заседании правительства прокомментировал вопрос о возможной передаче в госсобственность некоторых ТЭЦ страны, передает корреспондент NUR.KZ.

Роман Скляр заявил, что сейчас на ТЭЦ Экибастуза проводится ревизия, чтобы определить, сколько было задекларировано инвестиций в капитальный ремонт сетей для их функционирования.

"Была проведена опрессовка по всем теплосетям — по крайней мере, документально все это было проведено. Есть соответствующие подписи ответственных должностных лиц. Тем не менее случилась крупнейшая авария за всю историю Экибастуза на тепловых сетях. Причины ее также расследуют Комитет энергетического надзора и правоохранительные органы.

Поэтому все вопросы, которые сейчас вы поставили, стоят также перед данным комитетом и следственными органами, на которые они дадут полный ответ", – добавил он.

При этом вице-премьер рассказал, что нужно для принятия решения о возврате ТЭЦ в госсобственность.

"Собственники Экибастузской ТЭЦ предложили вернуть ее государству за 1 тенге. Но нам необходимо понять, в каком состоянии они хотят вернуть. Все ли средства, которые они показывали, декларировали на бумаге, были потрачены именно на ТЭЦ, а не куда-то выведены. Поэтому необходим тщательный аудит, который пройдет в первом квартале 2023 года. Потом будет принято решение по возврату.

Вторая проблемная ТЭЦ — в городе Риддере, которая в начале ноября полностью остановилась. Если в Экибастузе мы говорим, что авария произошла на тепловых сетях, а не на ТЭЦ, станция работала и работает сейчас в достаточно нормальном режиме, крупная авария произошла на сетях, то в Риддере наоборот полностью остановилась ТЭЦ. Вообще не была проведена подготовка к отопительному периоду. Не были проведены задекларированные ремонты. Поэтому такие объекты сейчас проходят тщательную ревизию", – заявил спикер.

Как подчеркнул Роман Скляр, главное, чтобы они функционировали. А кто будет это делать – либо собственник, либо будет приниматься решение о передаче ТЭЦ в коммунальную или госсобственность, – будет решаться чуть позже.

Напомним, что в конце ноября пресс-служба премьер-министра сообщила, что правительством и Генеральной прокуратурой рассматривается вопрос передачи в госсобственность ряда проблемных ТЭЦ.

Кроме того, сегодня министр энергетики РК Болат Акчулаков заявил, что более 180 млрд тенге потребуется на капремонт изношенных ТЭЦ в Казахстане.

Что произошло в Экибастузе?

27 ноября стало известно об аварийном отключении на экибастузской ТЭЦ. В городе был объявлен режим ЧС.

При этом некоторые эксперты высказывались о том, что ремонтировать теплосети моногорода уже бессмысленно.

Во вторник, 29 ноября, в Экибастуз по поручению Алихана Смаилова прибыли министр по ЧС Юрий Ильин, а также вице-премьер-министр Серик Жумангарин. В среду Экибастуз посетил и сам глава казахстанского правительства.

1 декабря в Экибастуз прибыл первый заместитель премьер-министра Роман Скляр, который ознакомился с ходом устранения аварии на местной ТЭЦ. Он также озвучил предварительную причину ЧП.

"По предварительной информации, что касается причин данной крупнейшей аварии, то, по предварительным итогам проводимого расследования Комитетом госэнергонадзора, причиной повреждения тепловых сетей являются ошибочные действия персонала станции, приведшие к одномоментному разовому резкому повышению давления в сети, что привело к многочисленным порывам на тепловых сетях", – заявил он.

Позже председатель правления АО "ЦАЭК" Багдат Орал на брифинге прокомментировал вопрос о том, будут ли выставляться счета жителям Экибастуза, оставшимся без тепла из-за аварии на ТЭЦ.

Только 7 декабря стало известно, что все пострадавшие дома подключили к теплу. На следующий день в городе был отменен режим ЧС.

Другие происшествия на ТЭЦ в Казахстане

Напомним, что в марте этого года ТЭЦ-2 в Петропавловске обрушилась одна из трех дымовых труб. В результате происшествия погибла женщина. Сообщалось, что на ремонт объекта потребуется 17,5 млрд тенге.

В июле комиссия Министерства энергетики озвучила причины обрушения трубы на ТЭЦ-2 в Петропавловске, в числе которых ненадлежащая эксплуатация дымовой трубы и ненадлежащий контроль со стороны руководящего состава.

Кроме того, в начале ноября на ТЭЦ в Риддере вышел из строя насос котлоагрегата, в результате чего тысячи абонентов не получают тепло в необходимом объеме.

О ситуации подробно рассказывали представители Министерства энергетики. По данным ведомства, температура подачи в тепловых сетях была снижена до 30 градусов.

При этом, в конце октября на городской ТЭЦ уже происходила остановка котлов. Тогда, по словам акима Восточно-Казахстанской области Даниала Ахметова, это произошло из-за некачественного мазута.

Ночью 15 декабря на ТЭЦ-1 в Семее произошло возгорание, что привело к снижению параметров теплоносителя. Также в результате пожара была приостановлена работа системы подачи твердого топлива – угля.

За день, пока велись ремонтные работы, сотрудники МЧС и МО вручную подали около 34 тонн угля.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2002229-nuzhen-tschatelnyy-audit-usloviya-vozvrata-tets-v-gossobstvennost-ozvuchili-v-pravitelstve/